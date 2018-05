Neuer Werbespot von Apple: Fotostudio in deiner Hosentasche

Erstmalig führte Apple den Porträt-Foto-Modus mit dem iPhone 7 Plus ein - zuerst nur als Beta-Version. In diesem Modus wird mit aufwändiger Bildanalyse der Hintergrund eines Fotos bearbeitet, um den optischen Eindruck von Tiefenschärfe zu erzeugen. Apple erweiterte den Porträt-Modus um verschiedene Beleuchtungsoptionen, um Bildern den Anschein zu geben, sie wären in einem Fotostudio entstanden.In der Nacht hat Apple einen neuen TV-Spot veröffentlicht, in dem die Vorteile der Porträt-Fotografie auf dem iPhone X im Fokus stehen. Eine Frau zieht das iPhone-Topmodell aus der Tasche um ein Foto zu machen - daraufhin baut sich um die Frau ein komplettes Foto-Studio auf.Zum Erscheinen des iPhone 8, 8 Plus und X veröffentlichte Apple zwei Tutorials, wie man das Bestmögliche aus der Porträt-Beleuchtung herausholt: