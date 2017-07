Neue Zahlungsmethode: Mit PayPal in iTunes Store und App Store einkaufen

So wechseln Sie Ihre Zahlungsmethode

Keine Zahlungsmethode notwendig

Das Bezahlen in Apples diversen Online-Stores geschieht stets über diejenige Zahlungsmethode, die in den Einstellungen der entsprechenden Apple-ID gespeichert ist. Nach dem Ende des E-Geld-Anbieters ClickandBuy Anfang vergangenen Jahres (MTN berichtete: ) standen in Deutschland nur noch Kreditkarten oder Abrechnung direkt über den Handyvertrag zur Verfügung. Das hat sich heute geändert: Künftig können Käufer auch Ihr PayPal-Konto anbinden, um Rechnungen aus App Store, Mac App Store, Apple Online Store, iBooks Store oder iTunes Store zu begleichen.Es gibt mehrere Möglichkeiten, die verwendete Zahlungsmethode zu ändern. Am einfachsten geschieht dies über iTunes, was sowohl auf dem Mac als auch unter Windows zur Verfügung steht. Hier wählen Sie den Reiter »Store« aus, um zum App Store zu gelangen, und navigieren zu Ihrem »Account« in der rechten Seitenleiste. Die Ansicht Ihres Nutzerskontos umfasst an zweiter Position den Punkt »Zahlungsdaten«. Mit dem Bearbeiten-Knopf können Sie hier neben Visa, MasterCard, American Express und Handyrechnung nun auch PayPal als Option auswählen. Dafür ist dann natürlich eine Anmeldung des PayPal-Kontos notwendig.Alternativ können Sie Ihre Zahlungsmethode auch einfach übers Web ändern, indem Sie sich auf https://appleid.apple.com/ mit Ihrer Apple-ID anmelden und unter »Zahlung und Versand« Ihre bevorzugte Zahlungsmethode definieren. Die gleiche Möglichkeit finden Sie schließlich auf dem iPhone oder iPad in der Einstellungen-App unter Ihrem iCloud-Account > Zahlung & Versand.Natürlich funktioniert Ihre Apple-ID auch ohne dass Sie irgendwelche Zahlungsdaten hinterlegen. Gerade in Deutschland hat nicht jeder eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto, bzw. möchte Zahlungen in der Handyrechnung sehen. Alternativ gibt es stets auch die Möglichkeiten, Guthaben über iTunes-Karten in Geschäften zu erwerben und dann auf das eigene Konto hochzuladen. Da solche Karten immer mal wieder reduziert angeboten werden, ist hier im Vergleich zu Kartenzahlungen sogar eine Ersparnis möglich.