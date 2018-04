Neue Werbeclips ziehen Konkurrenz durch den Kakao und zeigen Apple Pencil

Auf seinen YouTube-Accounts hat Apple neue Werbeclips veröffentlicht. Zwei davon sind auf dem internationalen Account erschienen und von vergleichender Natur. Apple zeigt im ersten Video zunächst die Kundenerfahrung mit anderen App Stores, dann die positive "Apple Experience". Auch über die Selfie-Funktion anderer Smartphone-Hersteller macht sich Apple lustig und zeigt im zweiten Filmchen, wie per "Portrait" schöne Aufnahmen entstehen. Beide Videos richten sich offensichtlich an Switcher und vermutlich in erster Linie an Frauen.Drei weitere Clips sind für den deutschen Markt gedacht. Sie zeigen in kurzen Sequenzen die Anwendung des Apple Pencils.