Neue Rap-Show: Gefeuerter BBC-DJ heuert bei Beats 1 an

Einen neuen Job hat der von der BBC entlassene Hip-Hop-DJ Charlie Sloth: Auf dem Apple-Music-Radiosender Beats 1 wird er in Zukunft sonnabends die "Charlie Sloth Rap Show" präsentieren. Das teilte er jetzt auf seinem Facebook-Account und auf Instagram mit. Charlie Sloth macht bei Beats 1 da weiter, wo er infolge eines Vorfalls im Oktober vergangenen Jahres bei der BBC aufhören musste. Bei dem britischen Sender hatte er auf Radio 1 und Radio 1 Xtra zehn Jahre lang erfolgreiche Hip-Hop-Shows moderiert, unter anderem die Formate "The Rap Show" am Sonnabend und die werktägliche Late-Night-Sendung "The 8th".Der Hip-Hop-DJ verließ die BBC, nachdem er sich während der Verleihung der "Audio & Radio Industry Awards" im Oktober 2018 gründlich danebenbenommen hatte. Aus Ärger, nicht den Preis in der Kategorie "Best Specialist Music Show" gewonnen zu haben, war er auf die Bühne gestürmt und hatte die Preisträgerin Edith Bowman wüst beschimpft . In einem Gespräch einigten sich die BBC und Sloth kurze Zeit später darauf, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu beenden.Sloth zeigte sich in einem Interview mit Zane Lowe auf Beats 1 erfreut, dass er seine Show beim Apple-Music-Radiosender fortführen kann. "Bei Beats 1 kann ich britischen Künstlern eine Plattform bieten, wie es sie sonst nirgendwo gibt", sagte der DJ. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm dabei nicht: Apple Music sei die Zukunft des Radios, sagte er sinngemäß, "und ich bin da, wo die Zukunft ist - denn ich bin die Zukunft."Die "Charlie Sloth Rap Show" wird sonnabends ab 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Beats 1 zu hören sein.