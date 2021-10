Neue MagSafe-Wallet: Manche Nutzer können „Wo ist?“-Einbindung nicht einrichten

Wallet und „Wo ist?“: iOS 15 vonnöten, Clear Case für iPhone 12 nicht kompatibel

Kurz vor dem Launch der neuen iPhone-Modelle erweiterte Apple das Portfolio des hauseigenen Stores um einige weitere Produkte. Im Mittelpunkt stehen natürlich die neuen Hüllen für das iPhone 13, die mit neuen Farben auftrumpfen. Das Unternehmen kümmerte sich aber auch um die Leder-Wallet: Bei dieser finden sich nicht nur weitere Farben im Sortiment, sie wird auch funktionell erweitert – die neue Version lässt sich in Apples „Wo ist?“-App einbinden, um den letzten bekannten Standort aufrufen zu können. Bei der Einrichtung dieser Funktion berichten aber viele Nutzer von Problemen.Die Wallet bietet Stauraum für einige wenige Karten und gegebenenfalls ein paar Geldscheine, außerdem haftet sie dank MagSafe magnetisch auf der Rückseite der iPhone-13-Baureihe und der Vorgängergeneration. Die Wallet verrichtet auch an einer MagSafe-Hülle für das iPhone ihren Dienst – sofern es sich nicht um Apples Clear Case für das iPhone 12 handelt: Im Kleingedruckten der Produktseite informiert der Hersteller über die mangelnde Kompatibilität der „Wo ist?“-Einbindung mit dem Case. Von dieser Einschränkung abgesehen, gibt es kaum Voraussetzungen für das Feature: Laut Apple müsse lediglich iOS 15 auf dem iPhone installiert sein.Wer Apples Wallet auspackt und an ein unterstütztes Gerät anbringt, wird mit einem Popup-Fenster durch den einfach gehaltenen Einrichtungsvorgang geführt:Allerdings berichten viele Besitzer der neuen Wallet, dass ihr Gerät nicht auf das Zubehör reagiere. Auf Reddit erklären viele Anwender, dass besagtes Popup-Fenster nicht auftauche. Die meisten der Betroffenen verfügen über ein iPhone 13, es finden sich aber auch Nutzer, deren iPhone 12 nicht durch das Setup führt. Apples Kundenservice hält unterschiedliche Lösungen parat: Anwender seien angehalten worden, die Netzwerkeinstellungen zu löschen – was bei manchen Betroffenen zum Erfolg führte, bei anderen wiederum nicht. Ein Reddit-Nutzer musste iOS 15 über den DFU-Modus neu installieren, um die Wallet in „Wo ist?“ hinzufügen zu können. Wer von dem Fehler betroffen ist, sollte aber erst einmal Ruhe bewahren – und auf ein Systemupdate hoffen, das aller Voraussicht in Kürze zum Download bereitsteht.