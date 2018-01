Neue Firmenzentrale: Apple ordert Luxus-Schreibtischstühle für Spaceship-Campus

Ruhig und ästhetisch ansprechend

Bau in der Abschlussphase

Apple möchte den Mitarbeitern in der neuen Firmenzentrale ein so produktives und ansprechendes Arbeitsambiente wie möglich verschaffen. Dazu gehören auch die richtigen Büromöbel. Als Schreibtischstuhl kommt für die meisten Arbeitsplätze der Vitra Pacific zum Einsatz, den Apples Chef-Designer Jony Ive persönlich auswählte. Im Einzelhandel kostet der Stuhl über 1.000 US-Dollar pro Einheit, in hiesigen Preisen je nach Anbieter zwischen 700 und 1.000 Euro.Da Apple in jedem Unternehmensbereich größten Wert auf Details legt, durchliefen selbst die Schreibtischstühle des neuen Hauptquartiers einen strengen Auswahlprozess. Ive traf sich bereits vor einigen Jahren mit Edward Barber und Jay Osgerby, den beiden Designern des Vitra Pacific , um über mögliche Neuanschaffungen für Apples Büromobiliar zu sprechen.Barber und Osgerby priesen den Stuhl als „ruhig“ an und betonten: „Um die besten Leute zu bekommen, muss die Arbeitsumgebung weniger formal sein.“ Zudem passe das Modell durch seine unaufdringliche Eleganz und zahlreichen Farboptionen in jede Büroumgebung.Apple wird wegen der hohen Bestellmenge des Vitra Pacific vermutlich einen Rabatt im Vergleich zum Einzelhandelspreis erhalten. Je nachdem, wie viele Arbeitsplätze Apple mit dem Stuhl ausstatten möchte, muss das Unternehmen bis zu 12.000 Stück ordern. So viele für den Vitra Pacific geeignete Arbeitsstellen wird der neue Apple-Campus voraussichtlich bereitstellen.Die Bauarbeiten der noch zusammen mit dem früheren Apple-CEO Steve Jobs entworfenen neuen Firmenzentrale, genannt „Apple Park“, befinden sich aktuell in der Endphase. Diverse Angestellte arbeiten bereits vom neuen Firmenhauptquartier aus, da der offizielle Mitarbeiterumzug von der alten zur neuen Zentrale seit April 2017 läuft. Die Kosten des Bauprojekts werden mit mindestens 5 Milliarden US-Dollar beziffert. Die Vorstellung des iPhone X im September 2017 war das erste Event, das auf dem Campus im Steve Jobs Theater stattfand.