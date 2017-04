Neue Betas für iOS & macOS - und den Bug Reporter

Nur eine Woche nach den zweiten Betaversionen hat Apple nun die dritten Betas von macOS 10.12.5, iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 sowie tvOS 10.2.1 für registrierte Entwickler veröffentlicht. Da es sich um kleine Updates zur Fehlerbehebung und Verbesserung vorhandener Funktionen handelt, müssen sich Entwickler nur auf Kompatibilitätstests beschränken. Etwaige Fehler können einige Entwickler dabei in ihrem Browser bereits in einer Betaversion des kommenden Bug Reporter melden.So hat Apple parallel nämlich eine erste Betaversion des neuen Bug Reporter veröffentlicht, mit welchem Tester und Entwickler ihre gefundenen Fehler und Vorschläge an Apple senden können. Auffällig ist vor allem das neue Design, welches sich an iCloud-Apps orientiert und für Mobilgeräte mit flachem iOS-Design orientiert ist. Die Umstellung bringt aber offenbar auch einige unangenehme Änderungen mit.So berichten Betatester des neuen Bug Reporter, dass die Filtergruppen zum besseren Auffinden von bearbeiteten Fehlerberichten entfernt wurden. Damit ist es für Nutzer zukünftig deutlich schwieriger, die Bearbeitung von Berichten durch Apple zu verfolgen. Vielmehr könnte es das bereits jetzt vorherrschende Gefühl verstärken, dass Fehlerberichte für Apple selten eine Relevanz haben und dementsprechend auch nur in wenigen Fällen tatsächlich gelesen werden.Es gibt bislang keine Informationen, wann die Betaphase des neuen Bug Reporter abgeschlossen sein wird. Ein denkbarer Zeitpunkt wäre Apples kommende Entwicklerkonferenz WWDC im Juni. Allerdings könnte Apple die Konferenz auch dazu verwenden, bei Entwicklern noch weitere Rückmeldungen für den neuen Bug Reporter einzuholen, um die Qualität des Meldesystems weiter zu verbessern.Weiterführende Links: