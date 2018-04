Navigon sagt leise Servus – Verkauf wird eingestellt

Apps funktionieren weiter

Die Marke Navigon stellt den Betrieb ein. Die Firma, die seit der Übernahme 2011 unter Garmin Würzburg firmiert, stoppt den Verkauf seiner Apps NAVIGON, NAVIGON Regions und NAVIGON Cruiser zum 14. Mai. Dasselbe gilt für Abos und In-App-Pakete. Es gibt jedoch auch Ausnahmen: NAVIGON select können Telekom-Kunden über diesen Zeitpunkt hinaus kostenlos herunterladen und mit In-App-Käufen erweitern. Auch die Lösung Garmin HUD bleibt im Bestand. Wer FreshMaps gebucht hat, erhält weiterhin Karten-Updates bis zum Ende der Laufzeit.[banner]Die Garmin Würzburg GmbH verspricht ihren Kunden, dass die gekauften Produkte noch mindestens zwei Jahre "im gewohnten Umfang" verwendbar bleiben. Auch die Abos berührt der Verkaufsstopp innerhalb ihrer Laufzeiten nicht. Das "Unbegrenzte Navigationspaket" ist allerdings nicht mehr unbegrenzt, der Hersteller gibt auch hier einen Bestandsschutz von zwei Jahren an. Während für iPhone-Nutzer die Abos automatisch auslaufen, müssen Kunden mit Android-Gerät selbstständig kündigen. Navigon habe dort keinen Einfluss auf die Abo-Verwaltung, stelle aber eine Anleitung in den Supportbereich der Seite. Garmin gab strategische Gründe für das Einstellen der Sparte an. Navigon war 25 Jahre lang im Geschäft.