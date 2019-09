Nächste Woche neue Generation des Apple TV?

Schnellerer Prozessor, HDMI 2.1?

Hinweise, keine Belege

Apple kündigte im Frühjahr große Neuerungen für den TV-Bereich an. Neben den kostenpflichtigen "Channels", die aber weiterhin ein recht übersichtliches Angebot mitbringen, soll noch in diesem Jahr Apple TV+ an den Start gehen. Dabei handelt es sich um jenen Streaming-Dienst, welchen Apple mit qualitativ hochwertigen, eigenproduzierten Inhalten betreiben möchte. Möglicherweise äußert sich Apple auf dem Event in der kommenden Woche auch zum Startdatum. Keine Ankündigungen gab es hingegen für das Apple TV. Gerüchten zufolge konnte aber eine neue Hardware-Generation in den Startlöchern stehen und eines der Themen auf dem September-Event sein.Zwar ist von keiner maßgeblichen Umgestaltung der kleinen TV-Box auszugehen, ein aktualisiertes Innenleben wäre angesichts des bisherigen Takts aber wieder an der Reihe: 2015 erschien das Apple TV HD, 2017 das Apple TV 4K, 2019 könnte daher das Jahr der nächsten Serie werden. In den einschlägigen Kreisen kursiert auch bereits die Modellnummer "Apple TV 11,1", welche für eine Baureihe mit A12-Prozessor stehen soll. Die momentan verfügbare Serie setzt auf einen A10X Fusion. Außerdem ist die Rede davon, Apple verbaue in der kommenden Generation einen Anschluss des Typs HDMI 2.1. Damit wäre angesichts der höheren Datenrate beispielsweise 4K-Video mit 120 Bildern pro Sekunde möglich – HDMI 2.1 schafft 48 Gbps, HDMI 2.0 nur 18 Gbps. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Latenz, was beispielsweise im Gaming-Bereich von Vorteil wäre.Trotz dieser Hinweise ist aber zu erwähnen, dass in den vergangenen Wochen keine konkreten Belege auf eine Modellüberholung auftauchten – weder in Form registrierter Modellnummern, noch durch anderweitige Leaks. Angesichts des bevorstehenden Marktstarts von Apple TV+ wäre es aber dennoch eine sinnvolle Entscheidung, dem neuen Dienst direkt auch aktualisierte Hardware zur Seite zu stellen und damit neben neuen Abos auch noch mehr Hardware zu verkaufen. Andererseits lautet Apples Strategie eher, die Dienste auf möglichst viele Plattformen zu bringen, anstatt mehr eigene TV-Boxen abzusetzen.