Nach Abgang von Jony Ive: Neue Details zu Apple-Fernseher und -Auto

Jony Ive arbeitete an Apple-Fernseher

Wie Ive Scott Forstall beerbte

Auto-Prototyp aus Holz und Leder

Der Abschied von Jony Ive schlägt im Apple-Kosmos und darüber hinaus weiterhin große Wellen. Zu sehr prägte das Design-Genie die Apple-Ära seit den späten 1990ern, als dass man nur vom Weggang einer Führungspersönlichkeit sprechen könnte. Im Zuge des Führungswechsels bei Apple kamen in den letzten Stunden einige Details über Ives Arbeit in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit, darunter zu Designstudien eines Fernsehers und eines Autos. Zudem gibt es neue Hinweise dazu, wie Ive im Jahr 2012 den Posten von Scott Forstall im Bereich des UI-Designs übernahm.Als Walter Isaacsons Steve-Jobs-Biographie nach dem Tod des Apple-Mitgründers im Jahr 2011 erschien, kamen schnell Gerüchte über ein Apple-Fernsehgerät auf. Isaacson berichtete, wie er mit Jobs über ein entsprechendes Produkt gesprochen hatte. Nach einigen Jahren wurde es zwar wieder ruhig um das besagte TV-Gerät, doch das Unternehmen aus Cupertino tüftelte seinerzeit tatsächlich an einer TV-Lösung mit integriertem Display. Einem seinerzeitigen Mitglied des Human-Interface-Teams zufolge zeigte Ive den Mitarbeitern einen frühen Entwurf des Hardware-Designs: „Es war sehr minimalistisch – nur eine Glasplatte mit netten Details.“ In der Folgezeit verwarf Apple die Idee aber wieder, ein marktreifes Produkt daraus zu entwickeln.Apropos Human-Interface-Team: Dessen Mitglieder erhielten erst einen Blick in Ives selbst für viele Apple-Abteilungen geheimen Labore, nachdem er das Team kurz zuvor von Scott Forstall übernommen hatte. Es gab erwartungsgemäß keine formelle Übergabe zwischen Forstall und Ive, da Forstall nach dem verkorksten Marktstart von Apple Maps im Herbst 2012 gegen seinen Willen zum Abgang gedrängt wurde.Schon vorher stritten sich Ive und Forstall immer mal wieder, da sich die Designideen der beiden Alpha-Tiere stark voneinander unterschieden, so damalige Meldungen. Während Ive ein Verfechter des Minimalismus ist, bevorzugte Forstall bei iOS seinerzeit komplexere Gestaltungen, die vertraute Dinge des Nutzers optisch nachahmen (Skeuomorphismus). Als Ive das Human-Interface-Team übernahm, soll er auf die Frage nach dem Verbleib von Forstall lapidar geantwortet haben: „Scott ist nicht mehr bei uns.“Auch zu Ives Arbeit an einem Apple-eigenen selbstfahrenden Auto im Rahmen des Project Titan gibt es neue Informationen. Der Hardware-Designer tüftelte demnach vor einigen Jahren intensiv an Prototyp-Modellen, die komplett aus Leder und Holz bestanden. Sie dienten ausschließlich als Designentwürfe.Auf ein Merkmal soll Ive mit Nachdruck bestanden haben: Das autonome Fahrzeug müsse ohne Lenkrad auskommen. Für die Bedienung sah er in erster Linie Siri-Sprachkommandos vor. Dafür engagierte Ive extra eine Schauspielerin, die während der Präsentationen vor Tim Cook die Siri-Stimme gab und entsprechend auf Ives Sprachbefehle reagierte.Apples Auto-Strategie wechselte in den letzten Jahren immer mal wieder. Mittlerweile gilt es durchaus wieder als möglich, dass das Unternehmen tatsächlich ein selbstfahrendes Vehikel auf den Markt bringt, das voraussichtlich für Taxi- und Shuttle-Fahrten einsetzbar sein wird.