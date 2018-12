MonKey Office 2019: Fit für die Buchhaltung des kommenden Jahres

Updates für viele Steuerbereiche

MonKey Office 2019 ist die neue Version der Buchhaltungs-Software für Freiberufler, Selbständige und kleinere Unternehmen. Außer neuen Features wie der Unterstützung des Dark Mode in macOS Mojave (10.14) gibt es viele Optimierungen. Nutzer erhalten zudem Anpassungen an steuerliche Änderungen, die für die kommenden elektronischen Steuererklärungen wichtig sind.Die eingeflossenen gesetzlichen Änderungen für die elektronische Datenübermittlung via Elster beziehen sich für das Jahr 2019 auf folgende Bereiche: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, Dauerfristverlängerung und zusammenfassende Meldung. Hinzu kommen Einnahmen-Überschussrechnung und Umsatzsteuer-Jahresmeldung für 2018.Auch aktualisierte Formulare für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019, Einnahmen-Überschussrechnung 2018 und Umsatzsteuer-Jahresmeldung 2018 sind verfügbar. Darüber hinaus bringt MonKey Office 2019 die DATEV-Kontenpläne auf den neuesten Stand.Die Pro-Variante von MonKey Office bietet einige Sonderfunktionen. Dazu zählen etwa Artikel-Inventuren, die eine Lagersperre, den Export sowie Import von Zähllisten und verschiedene Auswertungen enthalten.MonKey Office 2019 benötigt mindestens macOS Yosemite (10.10). Die normale Lizenz kostet 279 Euro (zzgl. Umsatzsteuer). Wer die Pro-Version möchte, zahlt 369 Euro (zzgl. Umsatzsteuer). Die Updatelizenz für Nutzer der Vorversion kostet 114 Euro (normal; zzgl. Umsatzsteuer) beziehungsweise 145 Euro (Pro; zzgl. Umsatzsteuer).