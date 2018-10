Mojave-Tipp: Dark Mode über Tastenkürzel oder Touch Bar einschalten

tell application "System Events"

tell appearance preferences

set dark mode to not dark mode

end tell

end tell

Mit macOS Mojave führte Apple den systemweiten Dunkel-Modus ein: Nicht nur die Menüleiste und das Dock können auf dunkel geschaltet werden, sondern auch die Programmoberfläche von Apps, die den "Dark Mode" unterstützen. Das Umschalten ist allerdings nur über die Systemeinstellungen möglich – nicht über ein Tastenkürzel oder die Touch Bar.Allerdings kann man sich mit einem kleinen Apple-Script in Automator leicht behelfen. Dazu öffnet man Automator aus dem Programme-Ordner und wählt "Schnellaktion" als Dokument-Typ aus – Automator öffnet daraufhin einen neuen Arbeitsablauf. Aus der Bibliothek fügt man nun "AppleScript ausführen" hinzu und kopiert folgendes Apple-Script in den Textbereich:Das ganze sollte dann so aussehen:Danach speichert man die Automator-Schnellaktion unter einem Namen, zum Beispiel "Dark Mode". Diese speichert Automator im Home-Verzeichnis unter "Library/Services". Nach dem Speichern steht das Automator-Skript in den Systemeinstellungen unter "Tastatur""Kurzbefehle""Dienste" zur Verfügung:Wichtig ist, dass der Haken vor der Automator-Schnellaktion gesetzt ist und man einen Kurzbefehl vergeben hat, der nicht von der aktuellen Anwendung genutzt wird --P wäre zum Beispiel eine schlechte Idee, da dies in fast allen Anwendungen den Befehl "Drucken" auslöst.Auch zur Touch Bar kann die Aktion hinzugefügt werden. Dazu wählt man in den Systemeinstellungen den Punkt "Erweiterungen""Touch Bar" aus und setzt den Haken beim "Dark Mode"-Automator-Script. Danach steht das Skript in den "Systemeinstellungen""Tastatur""Touch Bar anpassen" zur Verfügung und kann zur Touch Bar hinzugefügt werden.