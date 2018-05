Microsoft hätte gerne iMessage für Windows - Apple nicht

Seit Jahren gibt es die Messaging-Plattform iMessage für iOS und den Mac. Apple erweiterte den Dienst stetig um neue Funktionen, änderte aber an einem wesentlichen Aspekt nichts: iMessage steht ausschließlich für Apple-Geräte zur Verfügung. Zwar kursierten Gerüchte, Apple weite iMessage möglicherweise auch auf Android-Geräte aus, dies bewahrheitete sich allerdings nicht. Nur über einen Umweg können sich Android-Nutzer an iMessage anschließen – und das auch nur, wenn sie einen Mac besitzen. In diesem Fall lassen sich die iMessages vom Mac verarbeiten und weiterleiten, das entsprechende Tool dazu heißt weServer (siehe diese Meldung ). Auch Microsoft ließ nun verlauten, wie gerne man zusammen mit Apple an iMessage für Windows arbeiten würde. Auf der Build Conference stellte Microsoft ein Programm namens "Your Phone" vor, das als Schnittstelle zu iOS- und Android-Geräten fungieren soll.Da sich Microsoft weitestgehend aus dem Smartphone-Sektor zurückgezogen hat, will man nun zumindest die möglichst reibungslose Anbindung an Windows selber in die Hand nehmen. Während sich viele Smartphone-Daten einfach synchronisieren lassen, darunter auch Fotos, fehlen leider iMessages. Microsofts Ziel lautet, Smartphone-Daten direkt auch auf dem Windows-PC verfügbar zu machen. Wenn es bestimmte Dienste schon nur auf dem iPhone oder dem Android-Smartphone gibt, so soll der Windows-Nutzer trotzdem an jene Daten kommen, ohne das Handy verwenden zu müssen. Von Textnachrichten ist zwar die Rede, dies bezieht sich aber nicht auf iMessage.In einem Interview sprechen Joe Belfiore (Corporate Vice President der Operating Systems Group) und Shilpa Ranganathan (Leiterin des Bereichs Edge für iOS/Android und Windows cross device mobilty) über diesen Umstand. Man würde sehr gerne mit Apple an iMessage-Anbindung arbeiten und dies auch unter Windows anbieten. Allerdings mache es Apple anderen Herstellern sehr schwer, was dazu führe, dass die iOS-Anbindung unter Windows schlechter als die Android-Kompatibilität ausfalle. Da eine Zustimmung Apples aber als ausgeschlossen gilt, trat Microsoft nicht einmal mit konkreten Plänen an Apple heran. Apple hat iMessage als reinen Plattform-Dienst für das eigene Ökosystem konzipiert, dessen komplette Funktionsweise in Apples Hand liegt – samt Verschlüsselung und Abschottung jeglichen Eingriffs von außen.