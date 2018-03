Microsoft Soundscape: Blinden die Umgebung zugänglich machen

Vier Jahre lang entwickelte Microsoft an einem Projekt, mit dem das Leben blinder bzw. sehbehinderter Menschen einfacher gemacht werden soll. Während Apple ohnehin schon als Hersteller gilt, der sehr viel Sorgfalt in Bedienungshilfen steckt, will Microsoft mit der App noch einen Schritt weitergehen. Microsoft beschreibt die App namens Soundscape als wichtiges Hilfsmittel, um genau zu wissen, was um den Nutzer herum gerade vor sich geht. Es ist dafür erforderlich, Kopfhörer zu tragen - anschließend soll die 3D-Audiotechnologie den Nutzer genau leiten um interessante Orte zu finden und sich zurechtzufinden.Während man läuft, sagt Soundscape automatisch Orte, Straßen und Kreuzungen an. Die Funktion "My location" beschreibt genau, wo sich der Nutzer gerade aufhält und in welche Richtung er sich bewegt. Außerdem kann Soundscape auch Daten und interessante Informationen zu den Objekten im Umkreis bieten. Ziel der App ist es, auch Menschen ohne Augenlicht ein genaues Verständnis zu bieten, was sich gerade um Umfeld tut - und dabei zu assistieren, sich freier bewegen zu können.Momentan ist Soundscape noch nicht international verfügbar. In den USA zeigen sich die Nutzer aber begeistert und loben Microsofts kostenlose App. Microsoft empfiehlt übrigens explizit die Nutzung von AirPods, wenngleich sich natürlich auch jeder andere Ohrhörer verwenden lässt.