Noch mal im Raum von WOD Audio: Das recht unscheinbare Gerät in der Mitte ist ein audiophiler Netzwerkserver von fidata, einem Ableger des Speichergeräteherstellers IO Data Corporation. Also wie bei Melco ein weiterer Speicherspezialist, der sich an High-End Streamingdevices versucht. Darunter zu sehen ist der modular aufgebaute „All-In-One“ Vollverstärker Thrax Ares aus Bulgarien.