Messebericht Norddeutsche HiFi-Tage 2019 – Teil 1: Streaming und Vinyl gehen Hand in Hand – Die Highlights der Messe in Bildern

Erst orientieren, dann informieren. Mit dem Messeheft in der Hand sind die gesuchten Ziele schnell auffindbar.

Wenn im Februar der Winter seine unangenehmsten Seiten im Norden der Republik zeigt, treffen sich im Hamburger Holiday Inn Hotel an den Elbbrücken Audio- und Technikfans zum großen Schaulaufen der HiFi-Hersteller. Letztes Wochenende war es wieder so weit. An zwei Messetagen konnten sich Besucher der Norddeutschen HiFi-Tage wie gewohnt kostenlos darüber informieren, wohin die Entwicklung in der Technik für hochwertige Musikwiedergabe geht.Eins ist klar: die CD ist out. Nur noch gelegentlich findet man Abspielgeräte für die Silberscheibe. Stattdessen gab es in fast allen Sälen und Zimmern Streamingkomponenten zu sehen und zu hören. Also digitale Abspielgeräte für lokal gespeicherte Musik und Online-Streamingangebote. Noch vor wenigen Jahren, als dieser Trend seinen Anfang nahm, dienten zu diesem Zweck vornehmlich Macs und PCs als Datenlieferant. Heute hat fast jeder Hersteller Computer-unabhängige Geräte für diesen Zweck im Angebot. Die Angebotspalette an Streamern reicht dabei von hoch integrierten, Chip-basierten Lösungen für den kleinen Geldbeutel, bis hin zu kompromisslos bis ins letzte Teil durchdachte Edelmaschinen für absolute High-End-Ansprüche. Auf den NDHT19 war das ganze Spektrum zu erleben.Nicht neu, aber seit vielen Jahren ungebrochen ist demgegenüber die Liebe zur Schallplatte und zu rein analoger Musikwiedergabe. Plattenspieler üben nach wie vor eine ganz andere Faszination aus und machen das Hobby Musik zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Allerdings verschwimmen die Grenzen zwischen Analog und Digital auch immer mehr. Waren Hardcore-Analogis digitalen Musikträgern früher eher skeptisch bis total ablehnend gegenüber eingestellt, haben Fortschritte in Sachen digitaler Klangqualität diese Grenzen aufgeweicht. Und so wundert es auch nicht, dass mancher Plattenspieler heutzutage sogar Bluetooth hat oder das Signal von der Platte digitalisiert ausgeben kann.Neben diesen beiden beherrschenden Themen sind Lautsprecher aller Couleur die eine unveränderliche Konstante, denn am Ende muss jedes Signal irgendwie in rein analoge Schwingungen verwandelt werden. Das Angebot reichte in Hamburg von kleinen, tragbaren Akku-Speakern bis hin zu riesigen Hornlautsprechern. Doch auch wenn die Technik der Schallwandlung scheinbar ausgereizt scheint und keine technischen Revolutionen am Horizont erkennbar sind, findet auch auf diesem Gebiet eine ständige Weiterentwicklung statt. Sei es in Form von digital kontrollierten und mit allerlei Korrekturmaßnahmen versehenen Aktivlautsprechern, oder im Bereich neuer Materialien und Antriebstechniken für Schallwandler. Auf den Norddeutschen HiFi-Tagen gab es dafür einige erstaunliche Beispiele zu sehen und zu hören.Alles in allem war der Abstecher nach Hamburg einmal mehr äußerst lohnenswert.Doch nun auf zum bebilderten Messerundgang!