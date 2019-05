Mario Kart Tour für iOS: Screenshots und Videos des Beta-Tests aufgetaucht

Mario Kart für iPhone, iPad und Android-Geräte

Steuerung erinnert an Super Mario Run

Nintendo kündigte bereits vor einiger Zeit ein neues Spiel für iOS und Android an, das an das populäre haueigene Franchise „Mario Kart“ anknüpft. Das Unternehmen hat heute den offiziellen Beta-Test von „Mario Kart Tour“ in Japan und den USA gestartet, für den sich interessierte Nutzer auf der dazugehörigen Website anmelden konnten. Entsprechend sind bereits erste Screenshots und Videoclips aufgetaucht, über die Anwender einen Eindruck von der Grafik und dem allgemeinen Spielkonzept des Titels bekommen.Wie schon die bekannten Konsolenvarianten von Mario Kart ist auch der neue Teil ein Rennspiel, in dem beliebte Nintendo-Charaktere in Go-Karts gegeneinander antreten. Auf den Bildern sind unter anderem Luigi, Toad, Shy Guy, Waluigi, Peach und Toadette zu sehen. Weitere Charaktere mit fortgeschrittenen Fähigkeiten lassen sich voraussichtlich per In-App-Kauf freischalten.Es gibt vier Schwierigkeitsgrade (50cc, 100cc, 150cc, 200cc). Die verfügbaren Kurse scheinen eine Sammlung diverser Strecken zu sein, die schon bei Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart: Double Dash und Mario Kart 7 zu Verfolgungsjagden einluden. Außer einzelnen Rennen gibt es auch wieder Grand-Prix-Cups, die sich aus mehreren Strecken zusammensetzen. Rennen bestehen aus 2 Runden auf dem jeweiligen Parcours, was eine Abkehr von den in diversen anderen Teilen von Mario Kart oft üblichen 3 Runden bedeutet.Die Steuerung soll sich an Super Mario Run orientieren, das schon länger für iOS erhältlich ist. Demnach beschleunigen die Vehikel von selbst. Der Nutzer muss sich „nur“ um die Steuerung kümmern, die per Finger und iPhone-Bewegungen funktioniert. Standardmäßig sind Drifts in Kurven aktiviert, Nutzer können das Feature aber auch ausstellen.Der Beta-Test läuft noch bis zum 4. Juni und beschränkt sich auf die Android-Version des Spiels. Screenshots und Videos stammen entsprechend von Android-Geräten. Nintendo plant die Veröffentlichung der finalen Version für den Sommer. Einen genaueren Zeitabschnitt nannte das Unternehmen nicht.