Apple startet wieder "Back to School": Rabatte auf Macs und iPads sowie kostenlose AirPods

Apple pflegt seit Jahren eine Tradition: Jeweils im Sommer eines Jahres bietet das Unternehmen unter dem Motto " Back to School " ausgewählte Geräte zu Bildungspreisen an und legt noch einen Bonus obendrauf. Nachdem es in anderen Ländern bereits vor einigen Wochen soweit war, ist die Aktion jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet.Anders als der Name auf den ersten Blick vermuten lässt, richtet sich das Angebot nicht an Schüler, sondern vornehmlich an Studenten. Teilnahmeberechtigt sind Apple zufolge derzeit eingeschriebene sowie ab dem kommenden Semester zum Studium an einer Hochschule zugelassene Personen. In den Genuss der Rabatte kommen zudem Eltern, welche die Geräte für ihre studierenden Kinder kaufen, sowie Lehrkräfte an Universitäten und andere Hochschulmitarbeiter. Die Berechtigung wird online oder telefonisch, per Chat oder in einem Apple Store von einem Apple Specialist überprüft.Zu den im Rahmen der Aktion qualifizierten Geräten gehören iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air. Wer ein solches Gerät zum Bildungspreis kauft, erhält kostenlos ein Paar AirPods mit Ladecase im Wert von 179 Euro. Kunden können sich auch für AirPods mit kabellosem Ladecase oder AirPods Pro entscheiden, müssen dann aber die Differenz zum Preis der Standard-Hörstöpsel zuzahlen. Etwas kleiner ist die Auswahl bei den Tablets aus Cupertino: Qualifiziert für die Aktion sind lediglich die beiden Varianten des iPad Pro sowie das iPad Air. Das iPad der achten Generation und das iPad mini sind ausgeschlossen.Darüber hinaus gewährt Apple allen Kunden, welche im Rahmen der Aktion "Back to School" ein qualifiziertes Gerät kaufen, beim Abschluss von Apple Care+ einen Rabatt. Die erweiterte Garantie kostet in diesem Fall 20 Prozent weniger als sonst. Apple Care+ muss nicht gleichzeitig gebucht werden, den Nachlass gibt es während eines Zeitraums von 60 Tagen nach dem Kauf. Die genauen Bedingungen der Aktion sind auf Apples Bildungs-Webseite zu finden. Die Aktion läuft bis zum 11. Oktober.