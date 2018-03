MacTechNews wünscht frohe Ostertage

Frohe Ostern an alle Leser und die gesamte MTN-Community! Wir wünschen entspannte Festtage; auch die meisten Unternehmen inklusive Apple lassen es traditionell etwas ruhiger über Ostern angehen. Nichtsdestotrotz wird Ihnen auf MacTechNews durch unsere Rewind auch an diesem Wochenende der Lesestoff nicht ausgehen.Ab kommender Woche wird es wieder spannend, wann Apple die bereits angekündigten Produkte für dieses Frühjahr auf den Markt bringt; die Zeit dafür wird nämlich langsam knapp. So steht etwa noch die AirPower-Ladestation an, für die der Konzern zwar nur allgemein von »Erhältlich 2018« spricht, deren Start aber für das Frühjahr anvisiert war. Das gleiche gilt für den Verkaufsstart des Smart Speaker HomePod in Deutschland und Frankreich, explizit für diesen Frühling angekündigt. Die weiteren Produktneuheiten, von denen in der Gerüchteküche zu lesen war, dürften allerdings erst frühestens im Sommer zur WWDC akut werden: Dazu gehört ein Nachfolger des MacBook Air als Einsteiger-Notebook, neue iPad Pro, der lang ersehnte modulare Mac Pro und - falls es jemals dazu kommt - eine 2. Generation fürs iPhone SE.