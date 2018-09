MacStammbaum 8.4 und Logoist 3.2 erschienen: Fit für Mojave und den Dark Mode

MacStammbaum 8.4

Logoist 3.2

Als Apple auf der WWDC 2018 den systemweiten Dark Mode ankündigte, hatten wir in einem ausführlichen Artikel beschrieben, was damit auf Entwickler zukommt. Wie eine solche Umstellung für Drittanbieter-Programme abläuft und was es im Hintergrund alles zu gibt, können Sie in dieser Meldung nachlesen. Dieser hatte am Beispiel von MacStammbaum (entwickelt von Synium Software, Betreiber von MacTechNews.de) auch aufgezeigt, an welchen Stellen die Einführung des Dark Modes beinahe von alleine geschieht – und wann massiv einzugreifen ist. Nachdem gestern macOS 10.14 Mojave auf den Markt kam, konnten wir auch die Updates auf MacStammbaum 8.4 sowie Logoist 3.2 freigeben. Die wesentliche Neuerung der Programme ist volle Kompatibilität zu Mojave, natürlich inklusive des Dark Modes.(Mac App Store: Ende des Jahres feiert die vielfach ausgezeichnete Software zur Entdeckung der Familiengeschichte ihren 20. Geburtstag. Damit kam MacStammbaum in einer Zeit auf den Markt, als Apple gerade erst der Pleite entkommen und der iPod noch nicht einmal erfunden war. Auf den Produktseiten gibt es dazu eine Sektion mit der Entstehungsgeschichte des Programms und Screenshots der Versionen seit 1998. MacStammbaum 8.4 wurde jetzt an macOS 10.14 Mojave angepasst und bringt unter anderem Unterstützung für den Dark Mode mit. Läuft Mojave in der hellen Ansicht, so zeigt MacStammbaum die gewohnte Oberfläche. Schaltet man hingegen auf das dunkle Antlitz um, dann präsentiert sich das Programm ebenfalls im dunklen Kleid. MacStammbaum 8.4 setzt macOS 10.10 Yosemite voraus, wir empfehlen allerdings mindestens 10.12 Sierra. Der Preis liegt für kurze Zeit bei 32,99 Euro – dies entspricht einem Rabatt von 50%. Nutzer von MacStammbaum 8 erhalten das Update kostenlos.(Mac App Store: Logoist bietet von Erstellung einfacher Logos bis hin zu komplexen Vektorgrafiken einen großen Fundus an Möglichkeiten. Die Umstellung auf den Dark Mode von Mojave ist ebenfalls die größte Neuerung in Version 3.2. Dies bringt eine Besonderheit mit, denn Logoist 3 setzte schon zuvor auf eine dunkle Oberfläche. Um allerdings den "echten" Dark Mode zu unterstützen, waren sehr ähnliche Umbauten wie bei MacStammbaum erforderlich. Andernfalls hätte es an zahlreichen Ecken Darstellungsfehler gegeben, denn das System weiß natürlich nicht, bereits ein dunkles Gewand vorzufinden. Dafür erfolgt die Umschaltung von hell auf dunkel nun auch automatisch, je nach der gewählten Optik von Mojave. Für kurze Zeit ist Logoist zum reduzierten Preis von nur 16,99 Euro erhältlich (50 % Rabatt), Nutzer von Logoist 3 erhalten die Aktualisierung kostenlos. Logoist 3 erfordert macOS 12 Sierra oder neuer.