MacBook Pro 16", Mini-LED und Blooming – erste Rückmeldungen

MacBook Pro: Anscheinend nur minimale Blooming-Probleme

Viel Lob für das Display

Das iPad Pro 12,9" markierte im Frühjahr Apples Wechsel zu einer neuen Display-Technologie. Anders als die kleinere Variante setzt das große Pro-Tablet auf Mini-LED, womit die Hintergrundbeleuchtung von mehr als 10.000 kleinen LEDs übernommen wird. Rund 2500 individuell anzusteuernde Kontrastzonen entstehen dadurch – anders als bei herkömmlichen Displays ist sattes Schwarz wie bei OLED möglich. Allerdings geht die Technologie auch mit Nachteilen einher. Da eben nicht jeder einzelne Pixel leuchtet (wie beispielsweise bei OLED), kann es beim Übergang von hellen auf dunkle Bildpartien zum sogenannten "Blooming" kommen. Dieser Überstrahl-Effekt sorgte für einige Kritik , unter anderem erzeugen helle Schieberegler auf dunklem Hintergrund einen sichtbaren Heiligenschein.Im Falle des neuen MacBook Pro, dieses setzt bekanntlich ebenfalls auf Mini-LED, lag daher natürlich die Sorge bezüglich des Blooming-Verhaltens auf der Hand. Diese scheinen allerdings unbegründet zu sein, glaubt man den bisherigen Berichten . Demnach sei es Apple gelungen, die auf dem iPad sehr deutlich wahrnehmbare Störbeleuchtung stark zu minimieren. Nur in bestimmten Szenarios, beispielsweise komplett schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, erkenne man die technologiebedingten Limitierungen. Dabei kommen im MacBook Pro 16" nicht mehr "Dimming Zones" als im iPad Pro zum Einsatz, in beiden Fällen sind es die eingangs erwähnten 2550 Bereiche.Generell wird dem Display großes Lob zuteil. Mit Ausnahme des minimalen Blooming-Verhaltens schwärmen bisherige Tester von der Darstellungsqualität. Farbwiedergabe, Helligkeit sowie eine Bildwiederholrate von 120 HZ machen das "Liquid Retina XDR"-Display demnach zu einem der besten seiner Art. Wenn nach der UPS-bedingten Verspätung in Kürze unser MacBook Pro 16" geliefert wird, verschaffen wir uns natürlich einen eigenen Eindruck davon, ob im alltäglichen Einsatz sowie bei der Verwendung des Dark Modes sichtbares Blooming auftritt.