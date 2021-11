Mac-Tipp: "Retina"-Auflösung auf Nicht-4K-Displays nutzen

HDMI-Adapter haben einige Nachteile

"BetterDummy" sorgt für "Retina"-Modus

App stellt viele virtuelle Auflösungen zur Verfügung

Wer seinen M1-Mac an einem Nicht-4K-Monitor betreibt, hat keine "Retina"-Auflösung zur Verfügung. Manche Besitzer eines Notebooks oder Desktops aus Cupertino würden allerdings aus verschiedenen Gründen gern den HiDPI-Modus auch mit Displays einsetzen, welche etwa 1440p unterstützen, und so in den Genuss von benutzerdefinierten Auflösungen kommen. Dieser Wunsch lässt sich zwar erfüllen, allerdings ist hierfür beispielsweise die Anschaffung eines speziellen HDMI-Dummys erforderlich. Dieser täuscht dann dem Mac ein 4K-Display vor.Eine derartige Lösung ist wenig elegant und weist zudem einige Nachteile auf. Beispielsweise steht in solchen Fällen auf einem Mac mini der HDMI-Port nicht mehr für einen Monitor zur Verfügung, da er vom Dummy-Adapter belegt ist. Zudem kann es zu Problemen bei der Anzeige des Mauszeigers kommen und die Zahl der möglichen Auflösungen und Seitenverhältnisse ist begrenzt. Letzteres gilt auch, wenn man etwa das integrierte Display eines M1-MacBooks auf einen externen Bildschirm spiegelt, um darauf mit "Retina"-Auflösungen arbeiten zu können.Ganz ohne zusätzliche Hardware kommt hingegen eine quelloffene App namens BetterDummy aus. Sie sorgt ebenfalls dafür, dass sich der HiDPI-Modus auf weniger hoch auflösenden Displays nutzen lässt. Die bereits genannten Nachteile werden dabei nach Angaben der Entwickler vermieden. Darüber hinaus stellt die Anwendung eine Vielzahl von Bildschirmauflösungen und Seitenverhältnissen zur Verfügung, etwa 1:1 und 32:9 sowie Hochkantformate. Die App kann kostenlos von GitHub heruntergeladen werden.Nach dem Start von BetterDummy muss zunächst mit dem Menüpunkt "Create New Dummy" eine neue virtuelle Auflösung erstellt werden. Anschließend sind die folgenden weiteren Schritte durchzuführen:1. In den Systemeinstellungen die Option "Bildschirme synchronisieren" aktivieren.2. Den neuen Monitor "Dummy" unter "Optimiert für" einstellen.3. Die Option "Skaliert" auswählen, dabei die Optionstaste gedrückt halten.4. Die gewünschte Auflösung auswählen.Weitergehende Hinweise sind auf der GitGub-Seite von "BetterDummy" zu finden. Die App ist laut den Entwicklern kompatibel zu allen M1-Macs, auf denen macOS Monterey eingesetzt wird. Darüber hinaus lässt sie sich auch auf Intel-Macs mit mindestens macOS Big Sur einsetzen. Der Headless-Mode wird unterstützt.