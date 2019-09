Mac OS X Jaguar weiterhin im Angebot: Apple liefert Uralt-Version des Apple Stores aus

Keynote für 159 Dollar?

Manchmal übersehen Hersteller alte Produktseiten oder Pressemitteilungen aus längst vergangenen Tagen – doch ein Fundstück auf den kanadischen Apple-Webseiten ist äußert kurios. Längst vergangen sind die Tage, an denen Betriebssystem-Updates bei Apple Geld kosteten oder man Keynote gesondert erwerben musste – doch eine Apple-Store-Seite auf der offiziellen Apple-Webseite bietet genau diese Produkte feil.Offensichtlich übersieht man seit 2002 eine voll bebilderte Uralt-Version des Apple Stores auf der kanadischen Apple-Webseite. Über folgenden Link lässt sich die Webseite mit dem Titel "The Apple Store" weiterhin aufrufen: Die Unterseite des damaligen Apple Stores richtet sich an Switcher vom PC auf den Mac – eine Zielgruppe, welche Apple damals verstärkt bewarb. Dort werden unter anderem Dritthersteller-Tools angeboten, welche den Umstieg aus der Windows-Welt vereinfachen sollen. Auch eigene Produkte bietet Apple auf der Seite an, unter anderem die iLife-Suite für 75 Dollar, Keynote für satte 159 Dollar und Final Cut Pro 4.0 für 1.499 Dollar. Ebenfalls ein .mac-Abo für 159 Dollar will dort Käufer finden.Heute ist es fast schon in Vergessenheit geraten, dass Updates für Mac OS X wirklich ins Geld gingen: Apple verlangte für das Jaguar-Betriebssystem 195 Dollar – heute bietet Apple System-Updates sowie Keynote, Pages und Numbers komplett kostenfrei zum Download an.Natürlich führen die Links meist ins Leere – ein eMac, iBook oder Xserve hat Apple schon lange nicht mehr im Programm. Auch CD-Rohlinge (50 Stück für 49 Dollar) oder ein Iomega 750MB-Zip-Drive (329 Dollar) mit Firewire-Anschluss ist schon vor langer Zeit aus dem echten Apple Store entfernt worden.