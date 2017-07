Mac-Kalender Fantastical: Termine mit Anhang & Undo

Die beliebte Kalender-App Fantastical erhielt in der Mac-Variante ein größeres Update auf Version 2.4 (zur App: ). Wichtigste Neuerung ist dabei die Unterstützung von Anhängen. So lassen sich Termine mit zugehörigen Dokumenten versehen, womit ein zusätzlicher Austausch per E-Mail nicht mehr erforderlich ist. Realisiert wird der Austausch der Dokumente über Google, iCloud bzw. Exchange, wobei sich die Anhänge je nach Fall (außer Google) auch bearbeiten lassen.Weiterhin warnt Fantastical in der neuen Version Mac-Nutzer, wenn es Zeit ist, sich auf den Weg zu machen, um noch rechtzeitig zu einem Termin zu kommen. Nutzer können hierfür eigene Reisezeiten definieren. Wenn dem Nutzer ein Fehler bei der Kalenderbearbeitung unterlaufen ist, kann er diesen mittels Undo nun rückgängig machen, oder wenn der Undo ein Fehler war, die Bearbeitung wiederholen.Das Zusammenspiel mit Facebook-Ereignissen wurde ebenfalls verbessert. Mittels Push-Updates bleibt Fantastical auf diesem Gebiet verzögerungsfrei auf dem neuesten Stand. Ebenso wurde das Versenden von Einladungen mit Google Kalender ausgebaut und erlaubt nun unter anderem das Hinzufügen einer Nachricht. Bei Exchange-Einladungen können Nutzer wiederum durch langes Drücken auf die Dialogknöpfe eine Einladung entgegennehmen, ohne dass eine Nachricht versendet wird.Fantastical 2.4 setzt mindestens OS X 10.11 El Capitan voraus und kostet 54,99 Euro . Für bestehende Käufer ist das Update kostenlos. Neben der Mac-Version gibt es auch zwei iOS-Versionen für iPhone und iPad zum Preis von 5,49 Euro bzw. 10,99 Euro . Über Online-Kalender wie bei iCloud ist die Synchronisation zwischen den Geräten möglich.