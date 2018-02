Leak der Startroutine von iPhones und iPads - großes Sicherheitsrisiko?

Bereits vor vier Monaten wurden auf reddit.com Teile des Programmcodes von "iBoot" veröffentlicht - dies entging aber der Öffentlichkeit weitestgehend, da der Nutzer auf Reddit ein Neuling war und ihm daher wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Nun kam es erneut auf Github zu einer Veröffentlichung des Programmcodes, der aver kurze Zeit später durch eine so genannte " DMCA Takedown Notice " wieder entfernt wurde - unter Umständen direkt von Apple.Trotzdem war nun die Verbreitung nicht aufzuhalten und der Programmcode mit dem Namen "iBoot_BootROM_iBSS_iBSS_iLLB_Source_Code" steht nun auf diversen Portalen zum Download bereit. Für Apple könnte dies eine Katastrophe sein, da der Programmcode dafür verantwortlich ist, den Boot-Prozess auf iOS-Geräten anzustoßen und zu verifizieren - ganz grob gesagt handelt es sich um das BIOS von iOS-Geräten. So wird überprüft, ob Bestandteile des Betriebssystems wirklich von Apple stammen und man es mit einem von Apple freigegebenen System zu tun hat.Der Programmcode ist aber schon älter und scheint von iOS 9 zu stammen - trotzdem ist davon auszugehen, dass Apple große Teile des Quellcodes weiterhin in iOS 11 einsetzt. Gefährlich ist, dass Hacker nun die Möglichkeit haben, Schwachstellen direkt in diesem Programmcode zu identifizieren, anstatt diese mühsam beispielsweise durch Reverse-Engineering zu ermitteln. So wären Jailbreaks von aktuellen iOS-Versionen denkbar - und unter Umständen auch das Entschlüsseln von Daten, wenn direkter Zugriff auf ein Gerät besteht.