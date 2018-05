Kurznachrichten: Vollverschlüsselte Twitter-Chats und Patent für runde Apple Watch

Patent für Apple Watch mit rundem Display



Quelle: United States Patent and Trademark Office Quelle: United States Patent and Trademark Office

Twitter könnte bald auch auf Ende-zu-Ende-verschlüsselte Direktnachrichten zwischen Nutzern setzen. Hinweise dazu finden sich in einigen Codezeilen, die in den Entwickler-Werkzeugen der Android-App auftauchen. Die infrage kommende Funktion bezeichnet Twitter im Android-APK als „Secret Conversation“ (Geheime Unterhaltung). Nutzen lässt sie sich aber nicht.Was bei Chat-Diensten wie Signal, WhatsApp oder Telegram schon seit längerem zur Feature-Standardausstattung gehört, könnte somit in absehbarer Zukunft auch eine Funktion des sozialen Netzwerks werden. Die Studentin Jane Manchun Wong entdeckte den Code und veröffentlichte ihr Fundstück passenderweise via Tweet Apple hat sich bei der Apple Watch – im Gegensatz zu einigen Herstellern von Android-Uhren – für eine eckige Display-Form mit abgerundeten Kanten entschieden. Doch das Unternehmen scheint ein vollkommen rundes Design für eine zukünftige Generation der intelligenten Uhr zumindest nicht auszuschließen.Ein Apple kürzlich gewährtes Patent beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die ein nicht-eckiges Display für Benutzeroberflächen bereithält. Da Pixelanordnungen meist rechteckige Formen aufweisen, eignen sie sich weniger für runde Displays als für eckige.Mehrere Patent-Illustrationen sehen wie eine runde Apple Watch aus, was Spekulationen über einen zukünftigen Marktstart eines ähnlich gestalteten Apple-Gadgets auslöste. Konkrete Hinweise dafür gibt es aber keine.