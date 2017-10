Kurzmeldungen: Tastaturbeschwerden beim MacBook Pro, Kritik wegen iPhone-Radio, Pokémon-Halloween und Gen3

MacBook Pro 2016 - viele Probleme mit den Tastaturen

UKW-Radio im iPhone - Teil II

Pokémon Go an Halloween - und Generation 3

Vor einem Jahr hatte Apple das MacBook Pro mit Touch Bar auf den Markt gebracht. Relativ schnell zeigte sich, dass die Tastatur zu den problematischeren Bauteilen zählt. Hohe Lautstärke beim Tippen, wackelnde oder schiefe Tasten, herausfallende Tasten oder komplettes Ignorieren von Tasteneingaben zählen zu den häufig geäußerten Beschwerden. Reparaturen gestalten sich außerordentlich aufwändig, denn so wie schon bei den Gerätegenerationen zuvor muss dazu das komplette MacBook Pro zerlegt werden. Sofern die Garantiezeit abgelaufen ist, beträgt die Rechnung dafür mehrere Hundert Euro. Redaktionsintern können wir sämtliche der angeführten Probleme bestätigen. Sehr ärgerlich für Kunden wäre, wenn Apple tatsächlich bei den von Anfang an bekannten Defekten hohe Rechnungen ausstellt und keine Kulanzlösung anbietet. Die letzte (von mehreren) Reparaturen unseres MacBook Pro Retina 2016 barg eine Überraschung: Verbaut war nun die Tastatur der 2017er, die kleine optische Unterschiede sowie ein leicht verändertes Gefühl beim Tippen bietet. Offensichtlich ist sich Apple der Probleme bewusst - bleibt nur abzuwarten, wie der Kundendienst in den kommenden Monaten damit umgeht.Erst Ende September erklärte Apple, warum nicht einfach UKW-Radio im iPhone freigeschaltet werden kann. Der simple Grund: Weder iPhone 7 noch iPhone 8 verfüge überhaupt über einen solchen Chip oder Antennen. Auch die NAB (National Association of Broadcasters) meldet sich nun zu Wort und fordert Apple dazu auf, UKW-Radio zu ermöglichen. Apple sei der einzige Hersteller, der sich weigere, verbaute UKW-Chips zu aktivieren. Der NAB zufolge stimme es nicht, dass ein solcher Chip im iPhone fehle. Die verwendeten Kommunikationschips von Qualcomm erhalten angeblich sehr wohl UKW-Empfang, Apple habe diesen Bereich nur deaktivieren lassen. Auch von der NAB ist zu hören, UKW-Unterstützung verbessere die Sicherheit der Nutzer, denn auf diese Weise könnten Nutzern bei Naturkatastrophen alle relevanten Informationen zugestellt werden - selbst wenn das Mobilfunknetz nicht mehr funktioniert. Schon 2010 hatte die NAB gefordert, UKW-Empfang für Smartphones verpflichtend zu machen.Der große Hype rund um Pokémon Go ist zwar vorbei, dennoch gibt es immer noch eine große Spielergemeinde, die regelmäßig durch die Straßen zieht. Als in den letzten drei Monaten mehrere legendäre Pokémon veröffentlicht wurden, bildeten sich rund um die virtuellen Arenen oft Menschentrauben mit dreistelliger Spielerzahl (zumindest in Frankfurt...). Niantic hat jetzt das nächste Event angekündigt . Viel wichtiger als die doppelten Bonbons und der Pikachu mit Hut ist aber die erste offizielle Aussage zur erwarteten "Generation 3", also der nächsten Serie an Pokémon. Ab morgen Abend gibt es die ersten Exemplare der Taschenmonster aus Pokémon Rubin und Pokémon Saphir zu fangen, die restlichen mehr als 100 Pokémon sollen ab Dezember auffindbar sein. Schnürt die Laufschuhe, Trainer!