Kurzmeldungen: Gerüchte über HomePod 2 mit Face ID und wie das iPad X aussehen könnte

Spekulationen über den HomePod 2 mit Face ID

Wie ein iPad X aussehen könnte

Sofern sich Apples Gesichtserkennung Face ID weiterhin gut bewährt und die Berichte um angeblich leichte Überwindung des Systems (siehe ) eher theoretischer Natur denn ein wirkliches Risiko sind, wird Apple die Kameratechnologie mit großer Sicherheit nach und nach in weiteren Baureihen einsetzen. So kursiert ein neues Gerücht, wonach Apple auch ernsthaft über Face ID für den HomePod nachdenkt. Zwar ist das Lautsprechersystem noch nicht einmal in der ersten Generation auf dem Markt, Apples Fertigungspartner Inventec Appliances deutet aber bereits an, wo es im nächsten oder übernächsten Jahr hingegen könne. Präsident David Ho gibt an, Anbieter von Smart Speakern arbeiten momentan daraufhin, Gesichts- und Bilderkennung in die Produkte zu integrieren. Zwar nennt David Ho Apple nicht explizit, allerdings fassen Branchenexperten die Äußerung als Hinweis auf die Zukunft des HomePods auf. Es handelt sich nicht um den ersten Bericht dieser Art. Schon im Mai letzten Jahres hieß es, Apple wolle ein System für intelligente Lautsprecher entwickeln, das erkenne, wer sich gerade im Raum befinde - und dann die Einstellungen dementsprechend anpassen.Vor wenigen Tagen hieß es, Apple plane für kommendes Jahr eine große Umstellung beim iPad und werde dem Tablet Funktionen des iPhone X spendieren. Vor allem zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: Der Wechsel von Touch ID zu Face ID samt Wegfall des Home-Buttons sowie ein weitgehend randloses Design (zur Meldung von Donnerstag: ). Wie bei vielen Produktgerüchten hat Martin Hajek auch diesmal ein Rendering erzeugt, wie man sich das Design vorstellen kann.Hajeks Renderings weisen wie immer einen so hohen Realitätsgrad auf, dass man fast schon glaubt, Fotos des Gerätes vor sich zu haben. Im Gegensatz zu den Bildern von letzter Woche lässt Hajek das Display bis ganz an die obere Kante reichen, muss deswegen aber auch einen Bereich für den Sensorbereich von Touch ID reservieren, der schon beim iPhone X für Diskussionen sorgt.