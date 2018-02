Kurzmeldungen: Drohnen-Absturz auf Apples Hauptgebäude, Kritik an HomePod-Testsverfahren, Glasrisse im Apple Store

Drohne auf dem Apple-Dach

Industrie-Designer über HomePod-Ringe

Wachsende Glasschäden im Flagship-Store zu Chicago

Von Apple war schon mehrfach zu hören, dass man die regelmäßigen Drohnenflüge durch Hobby-Piloten sehr kritisch sieht. Bei der Jahreshauptversammlung stellte Apple sogar Tafeln auf, die den Überflug von Drohnen strikt untersagten - "No Drone Zone" war darauf zu lesen. An diesem Wochenende kam es zu einer unfreiwilligen Landung auf dem Rundgebäude des Apple Parks. Der Besitzer einer Phantom 4 Pro verlor die Kontrolle über das Fluggerät, welches anschließend auf den Solarpanelen niederging. Ein anderer Pilot half per weiterem Drohnenflug aus und konnte die Phantom 4 lokalisieren. Das folgende Video zeigt somit nicht nur den gut bekannten Blick über die Anlage, sondern auch die Absturzstelle inmitten blauer Panele. Wie bereits bekannt wurde, hat der Drohnen-Besitzer Apple informiert - wenngleich nicht bekannt ist, ob Apple die Drohne tatsächlich nach einer Bergungsmission wieder abgibt.Wie schon mehrfach erwähnt kann der HomePod Ringe auf bestimmten Oberflächen hinterlassen - ein Verhalten, das sich auch bei anderen Lautsprechern mit vibrationsdämpfenden Silikonfüßen beobachten lässt. Business Insider führte ein Interview mit einem Industriedesigner, der sich mit genau solchen Fragen beschäftigt. Seiner Ansicht nach könnte Apple den Abrieb unterbinden - bei den von Y Studios konzipierten Lautsprechern und TV-Systemen konnten Abfärbungen immer verhindert werden. Ein anderer Experte (u.a. bei frog design, Microsoft und Ericsson tätig) wird mit den Worten zitiert, Apple habe offensichtlich nicht intensiv genug getestet. Auch seiner Meinung nach könnte Apple den Produktionsprozess anpassen und die Ringbildung damit aus der Welt schaffen.Es gibt zahlreiche Apple Stores, deren Design sich von normalen Geschäften wesentlich abhebt - der Flaggschiff-Store zu Chicago ist ein gutes Beispiel. Allerdings hat Apple dort mit Problemen an den großflächigen Glaspanelen zu kämpfen. Seit Wochen ziert ein unschöner, großer Riss eines der Hauptpanele - dieser scheint stetig zu wachsen und sich auszubreiten. Unterdessen wurde auch bekannt, warum es erforderlich war, nach Schneefall die Außenbereiche abzusperren. Normalerweise sorgt eine Dachheizung dafür, dass keine Schneebretter abrutschen und Passanten treffen können. Allerdings fiel jene Heizung aus - was den fehlenden Eisschutz an den Dachrändern zu einem Problem werden ließ. Laut Apple handelt es sich um einen Software-Fehler im System.