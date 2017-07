Kurzfilm "Détour": Komplett mit dem iPhone gefilmt

Der französische Regisseur Michel Gondry hat seinen neuesten Kurzfilm komplett mit dem iPhone aufgenommen. Apple begleitete die Dreharbeiten teilweise und zeigt nun auf YouTube, welche Gründe bei einer Filmproduktion für ein iPhone sprechen können. Insgesamt hat Apple vier Infovideos veröffentlicht.Die beiden Hauptargumente von Michel Gondry sind die Kompaktheit und das geringe Gewicht des iPhones als Kamera. So könnte man auch in ungewöhnlichen Haltungen filmen, was bei einer mehrere Kilogramm schweren Kamera nicht der Fall gewesen wäre. Am 30. Juni wird "Détour" im Apple Store "Marché Saint-Germain" in Paris gezeigt.