Kurz notiert: iOS 12.1.4 wird nicht mehr signiert, Meditation mit VR, kein Store für Melbourne

Etwas schneller als üblich

Meditation und Entspannung

Denkmalschutz geht vor



Apples Flagship Store in Melbourne wird nicht gebaut.

Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Zehn Tage nach dem Erscheinen von iOS 12.2 schiebt Apple den Vorgänger aufs Abstellgleis: Ab sofort wird Version 12.1.4 nicht mehr signiert. Ein Downgrade ist also nicht mehr möglich, wenn bereits die aktuelle Ausgabe auf iPhone oder iPad installiert wurde.Apple bleibt damit der Linie treu, ältere Releases des Betriebssystems für die Mobilgeräte kurze Zeit nach dem Erscheinen einer neuen Version offiziell aus dem Verkehr zu ziehen. Diesmal allerdings passierte das etwas schneller als üblich, in aller Regel hatten Besitzer von iPhones und iPads in der Vergangenheit durchaus einige Wochen Zeit für ein Downgrade. Da sich die jeweils aktuellen Versionen von iOS üblicherweise schnell verbreiten, nutzen nicht allzu viele Anwender diese Möglichkeit.Anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April hat die Telekom ein neues Programm zur Entspannung für die Magenta Virtual Reality App veröffentlicht. Das Relax-Angebot für die App umfasst fünf 360-Grad-Videos mit jeweils fünf bis sieben Minuten Länge. Unter anderem gibt es eine Reise durch Fantasiewelten unter dem Motto "Echoes in White" und tanzende Delfine sowie Atem- und Meditationsübungen. Sowohl die App, die mit und ohne 3D-Brille funktioniert, als auch die Inhalte stehen kostenlos zur Verfügung. Magenta Virtual Reality aus dem App Store herunterladenApple legt die Pläne für einen "Global Flagship Store" in Melbourne zu den Akten. Die Behörden des Landes schoben dem Vorhaben in der australischen Millionenstadt dadurch einen mächtigen Stein in den Weg, dass sie den für den Neubau erforderlichen Abriss eines Gebäudes am Federation Square untersagten. Dieses zeichnet sich durch eine sehr markante Architektur aus und beherbergt eine Galerie mit Kunstwerken australischer Ureinwohner. Eine Apple-Sprecherin sagte der Zeitung The Sydney Morning Herald , man sei enttäuscht und werde das Vorhaben nicht weiter verfolgen.