Kurz notiert: Neues Feature für "Live View" in Google Maps & Apple signiert iOS 14.0 nicht mehr

Hinweise auf Sehenswürdigkeiten in der Umgebung



Foto: Google

Foto: Google

Apple versperrt Rückweg zu iOS 14.0

Wer mit dem iPhone oder einem Android-Smartphone in einer fremden Stadt unterwegs ist, lässt sich häufig von Google Maps leiten. Die App des Suchmaschinen-Giganten bietet hierfür nicht nur eine kartenbasierte Fußgänger-Navigation an, sondern stellt mit "Live View" seit vergangenem Jahr auch AR-basierte Informationen zur Verfügung. Die Funktion blendet ins Livebild der Kamera beispielsweise die Namen von Gebäuden, Straßen und Plätzen sowie Richtungshinweise ein.In Kürze erweitert Google "Live View" um ein weiteres praktisches Feature. Das gab das Unternehmen jetzt im hauseigenen Blog The Keyword bekannt. Die "Landmark" genannte Funktion blendet zusätzliche Hinweise auf markante Gebäude oder Sehenswürdigkeiten ein, welche sich noch nicht im direkten Blickfeld der iPhone-Kamera befinden. Darüber hinaus erscheinen im Display weitere Informationen über die jeweilige Landmarke. Dazu gehören beispielsweise die aktuelle Entfernung und die Richtung, in welche man gehen muss, um dorthin zu gelangen."Landmarks" wird in wenigen Wochen für Google Maps zur Verfügung stehen und zunächst in 25 Städten funktionieren. Dazu gehören neben den US-amerikanischen Metropolen New York, San Francisco und Los Angeles auch etliche europäische Städte wie Berlin, München und Amsterdam. Ebenfalls vom Start weg mit dabei sind Paris, London und Mailand sowie Madrid, Florenz und natürlich Rom, die mit Sehenswürdigkeiten überreichlich gesegnete "Ewige Stadt". Weitere Städte sollen laut Google im Lauf der Zeit hinzukommen.Wie üblich schneidet Apple iPhone- und iPad-Besitzern nur wenige Tage nach dem Erscheinen eines Systemupdates den Weg zurück zur vorigen Version ab. Ab sofort signiert das Unternehmen iOS/iPadOS 14.0 nicht mehr, nachdem vor gut einer Woche die Aktualisierung auf 14.0.1 freigegeben wurde. Downgrades sind daher nicht mehr möglich. Apple betrachtet also die aktuelle Version als hinreichend stabil, nach Ansicht des Unternehmens ist deshalb ein Zurück weder erforderlich noch angebracht. Derzeit läuft bereits die Betaphase für iOS/iPadOS 14.2, Hinweise auf eine Version 14.1 gibt es bislang nicht.