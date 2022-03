Kurz: VLC für iOS mit 3D-Audio und etlichen neuen Features +++ Kostenlose Testphase für Apple TV+ bei Sky Q

VLC für iOS, iPadOS und tvOS mit großem Update

Die freie Mediaplayer-Software VLC genießt ungebrochene Popularität und findet sich auch auf zahlreichen Apple-Geräten. Die App für das iPhone, iPad sowie Apple TV wurde nun gründlich überarbeitet: So erhielt sie einen optischen Feinschliff, darunter ein komplett schwarzes Farbschema für OLED-Geräte und eine Gitterstruktur bei der Darstellung der Audiomediathek. Auch an der Benutzeroberfläche für die Wiedergabe von Videos nahmen die Entwickler einige Verbesserungen vor. Der Funktionsumfang wurde zudem deutlich erweitert: So bietet die App nun neue Unterstützung von NFS- und SFTP-Netzwerkfreigaben sowie den Zugriff auf sämtliche lokal gespeicherte Medien, was auch externe Geräte einschließt. Das Sortieren von Alben und Titeln ist nun nach dem Datum des Hinzufügens in die Mediathek möglich.Zu den Highlights des Updates, welches ab sofort in der Version 3.3.0 im App Store bereitsteht, zählt die Kompatibilität mit 3D-Audio – sofern natürlich entsprechend ausgestattete Kopfhörer wie AirPods Max vorhanden sind. Besitzer älterer iPhones und iPads müssen auf die aktualisierte App übrigens nicht verzichten: Die neue Version erfordert lediglich iOS 9, das von Apple im September 2015 freigegeben wurde.Apples Streamingdienst gewinnt regelmäßig an Neuzugängen hinzu: So können Abonnenten beispielsweise seit einigen Tagensehen, welche auf wahren Begebenheiten beruht. Die Serie zeigt den raschen Aufstieg des Unternehmers Adam Neumann (gespielt von Jared Leto), dessen Größenwahn und Narzissmus ihn letztlich zu Fall bringt. Wer einen Probezeitraum für das Angebot aus Cupertino wünscht, wird aktuell bei Sky Q fündig: Drei Monate lang können Kunden des Sky-Services ohne zusätzliche Kosten auf den Dienst von Apple zugreifen. Interessenten müssen lediglich bis zum 13. Mai dieses Jahres einen entsprechenden Gutscheincode auf der Internetseite von Sky anfordern. Ein ähnliches Testabo gibt es seit Kurzem auch für die PlayStation 4 (siehe hier ).