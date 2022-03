Kurz: Teil-Evakuierung des Apple Park +++ China: Entwarnung wegen iPhone-Produktion

Lockdown in Shengzhen: Apple weniger als gedacht betroffen

Wie die örtlichen Behörden meldeten, kam es zu einer Teil-Evakuierung des Apple Parks. Den Angaben zufolge wurde Gefahrgut gefunden – genauer gesagt ein Umschlag, in dem sich weißes Pulver befand. Gegen 12 Uhr Ortszeit rückte daher das Santa Clara County Fire Department aus und entsandte Notfallpersonal zur Klärung der Situation. Mit etwas Verzögerung äußerte sich auch Apple zum Vorfall und gab an, dass keinerlei giftigen Stoffe zu finden waren. Die Überprüfung habe demnach ergeben, wieder sicher in die Arbeitsbereiche zurückkehren zu können. Ob besagte partielle Evakuierung allerdings viele Personen betraf, ist nicht bekannt. Noch immer verrichten recht wenige Mitarbeiter ihren Dienst direkt vor Ort, erst im April soll es zur Wiederbesiedelung der Büros kommen. Vor wenigen Tagen hatte Apple den Stufenplan vorgestellt, um ab dem 11. April schrittweise wieder für Leben im Apple Park zu sorgen (siehe ).Der coronabedingte Lockdown in der Provinz Shengzhen hatte zahlreiche Tech-Aktien auf (erneute) Talfahrt geschickt. Unter anderem Apple lässt dort einen größeren Teil aktueller iPhones fertigen. Die Befürchtung lautete daher, noch stärkere Lieferverzögerungen könnten die Folge sein, zumal Shengzhen ein wichtiger Umschlag-Hub für das Unternehmen ist. Einem neuen Bericht zufolge gestaltet sich die Situation aber weniger drastisch als erwartet. Laut J.P. Morgan lassen sich die Ausfälle durch andere Fertigungsanlagen kompensieren. Direkt betroffen sei nur rund 20 Prozent des Fertigungsvolumens von Foxconns, denn die Hauptfertigung finde eher in Zhengzhou anstatt Shengzhen statt. Weniger die Chip-Branche haben zudem mit Auswirkungen zu kämpfen, stattdessen treffe es wohl Fertiger von LCD-Panels. Die ohnehin angespannte Liefersituation könnte sich daher weltweit verschlechtern. Mehrere Autohersteller mussten ihre Produktion ebenfalls anhalten, unter anderem Toyota und Volkswagen sind in der Region tätig.