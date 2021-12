Kurz: Managerschwund in Apples Auto-Team +++ Safari Technology Preview 136

Safari Technology Preview 136 verteilt

Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass Apple einen erfahrenen Manager des Auto-Teams ziehen lassen musste. Michael Schwekutsch gilt als namhafter Spezialist im Bereich Antriebsstränge, weswegen es einst für Aufsehen sorgte, als er von Tesla zu Apple wechselte. Zweieinhalb Jahre später war allerdings schon wieder Schluss und sein Dienstverhältnis endete. Doch nicht nur Schwekutsch, auch andere hochrangige Mitarbeiter des Teams sind fortan nicht mehr für Apple tätig. Wie jetzt bekannt wurde, folgten ihm nämlich noch zwei andere Manager zum Luftfahrzeug-Startup Archer Aviation, namentlich Alex Clarabut und Stephen Spiteri. Während die Experten für Akkusysteme sowie Hardware-Design also weiterhin Kollegen sind, sieht es beim Dritten im Bunde anders aus. Eric Rogers, seines Zeichens "Chief engineer for radar systems", steht nun bei einem anderen Lufttaxi-Startup unter Vertrag. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Apples Personaldecke ausreicht, um die Weggänge zu verkraften.Wer zukünftige Safari-Versionen bzw. Technologien schon vorab ausprobieren möchte, kann dies mithilfe der sogenannten Safari Technology Previews machen. Über den Entwicklerbereich hat Apple in dieser Woche einen weiteren Build veröffentlicht, es stehen sowohl Versionen für macOS Big Sur als auch macOS Monterey zur Verfügung. In den beigefügten Release Notes äußert sich Apple konkret dazu, welche Neuerungen und Verbesserungen zu erwarten sind. In erster Linie handelt es sich um eine lange Liste an Fehlerbehebungen, aufgeführt sind die Bereiche CPU, GPU Process, JavaScript, Web API, Media, Web Animations, WebAuthn, Private Click Measurement und Web Extensions. Wann die entsprechenden Updates für Safari 15 erscheinen, geht aus den Vorabversionen wie üblich nicht hervor. Allerdings handelt es sich meist um Änderungen, die nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Mit dem letzten Vorab-Build hatte Apple übrigens den 120-Hertz-Modus hinzugefügt