Kurz: MagSafe-Kabel in Farben des MacBook Air +++ Neue Öko-Verpackung für reparierte iPhones

Der MagSafe-Anschluss für das MacBook erlebt sein großes Revival – zumindest auf dem MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll großem Bildschirm sowie dem MacBook Air M2. Letzteres ist allerdings noch nicht erhältlich: Apple hält sich weiterhin bedeckt und nennt kein genaues Daten, an dem Vorbestellungen möglich sind. Bislang müssen sich Nutzer mit der vagen Angabe zufriedengeben, das Gerät erscheine im „kommenden Monat“.Wer das MacBook Air M2 kauft, findet im Lieferumfang ein farblich auf das Notebook abgestimmtes USB-C-auf-MagSafe-3-Kabel. Kunden, die Ersatz oder ein weiteres Exemplar benötigen, können das Zubehör aber auch im Apple Online Store bestellen: Die in silberfarbene Variante ist nicht neu, allerdings erweitert Cupertino das Portfolio nach eigenen Angaben „bald“ um die Farben „Space Grau“, „Mitternacht“ sowie „Polarstern“. Das jeweilige Finish umfasst das gesamte geflochtene zwei Meter lange Kabel und den MagSafe-Stecker. Der USB-C-Stecker bleibt hingegen stets weiß. Ein Netzteil erhalten Käufer für das 55 Euro teure Produkt erwartungsgemäß nicht, Apple listet neben dem MacBook Air M2 auch das MacBook Pro (2021) mit 14 und 16 Zoll als kompatible Geräte auf.Apple setzt sich so einige Klimaschutz-Ziele – darunter fallen auch möglichst nachhaltige Produktverpackungen. So gelang es dem Konzern im vergangenen Jahr, den Anteil von Kunststoff auf vier Prozent zu reduzieren (siehe hier ). Bei neuen iPhones sind die Veränderungen recht schnell ersichtlich: Die Packungen sind deutlich schmaler, außerdem verzichtet Cupertino seit geraumer Zeit auf eine zusätzliche Folie. Nun trifft der Konzern eine weitere Maßnahme, welche reparierte iPhones betrifft.Bislang erhalten Kunden reparierte Ware in einer weißen Box. Künftig befinden sich die Geräte in einer besonders nachhaltigen, aus bleichfreiem Papier bestehenden Verpackung, wie MacRumors berichtet. Apple erprobt diesen Ansatz zunächst mit den Modellen des iPhone 12, die so verpackten Geräte werden an Apple Stores, autorisierte Service-Partner oder direkt an die Kunden verschickt.