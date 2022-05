Kurz: Großes Update für Pixelmator Pro +++ Zoom-App mit neuen Features

Pixelmator Pro erhält neuen Foto-Browser und mehr

Zoom erweitert Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Das jüngste Update zu Pixelmator Pro hält viele neue Features bereit. Das Bildbearbeitungswerkzeug bietet fortan einen neuen Foto-Browser, der ein anderes Design als bei der Vorgängerversionen hat. Nutzer sollen dadurch intuitiver und besser durch die eigene Foto-Sammlung navigieren können.Hinzu kommt die optimierte Unterstützung für iCloud Fotos: In iCloud gespeicherte Bilder werden – im Gegensatz zu früheren Versionen der App – automatisch in der vollen Auflösung heruntergeladen, wenn Anwender sie in Pixelmator Pro öffnen. Wenn Nutzer Änderungen in Apples Fotos-App vornehmen, sind die Modifizierungen umgehend auch beim entsprechenden Bild in Pixelmator Pro zu sehen. Dazugehörige Thumbnails lassen sich hinsichtlich der Größe an die eigenen Bedürfnisse anpassen.Der neue Foto-Browser enthält zudem neue Kategorien, die Nutzer auch von anderen entsprechenden Anwendungen kennen – darunter Favoriten, Selfies und Screenshots. So lassen sich die sortierten Aufnahmen besser finden. Zu den weiteren Features zählt ein optimierter Export von PSD-Dateien. Wer die PSD in Adobe Photoshop öffnet, erhält anpassbare Layer, Gradationskurven und Level. Auch die SVG-Unterstützung wurde verbessert.Außer neuen Features bietet das Update auch eine Reihe von Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Probleme im Zusammenspiel mit dem Trackpad des MacBook Air wurden beispielsweise behoben. Pixelmator Pro 2.4.3 ist im Mac App Store verfügbar (Link: ) und kostet 39,99 Euro.Video-Meeting-Spezialist Zoom erlebte im Zuge der Covid-Pandemie und dem dazugehörigen Wechsel zu Home-Office-Modellen in vielen Unternehmen einen großen Boom. Da inzwischen immer mehr Angestellte an ihre Büro-Arbeitsplätze zurückkehren und/oder eine Mischung aus Remote- und Präsenztätigkeit ausüben, versucht sich Zoom den neuen Gegebenheiten anzupassen – insbesondere bei der Zusammenarbeit und den Funktionen in Meetings.Der Collaborate Mode macht das Teilen des Bildschirms interaktiver als zuvor. Das Online-Whiteboard Miro beispielsweise lässt Teilnehmer einen Workspace zur Zusammenarbeit erstellen, über den jeder Ideen einbringen kann. In Breakout Rooms haben Videocaller die Möglichkeit, sich in kleinere Gruppen aufzuteilen, um so fokussierter über bestimmte Themen zu sprechen. Zoom-Apps sind über den programminternen Marketplace verfügbar.