Kurz: Apples Anti-Tracking-Feature gilt nur für Dritte – wettbewerbswidrig +++ „For All Mankind“: Kostenlose Testphase

Auch wenn es Apple gelang, die niederländischen Wettbewerbsbehörde ACM hinsichtlich der Streitfrage um alternative Zahlungsmethoden bei Dating-Apps zufriedenzustellen, so wächst der Druck von Marktbeobachtern allerorts an: Im Vereinigten Königreich droht dem US-Konzern ein Verfahren, weil er keine andere Browser-Engine als die hauseigene für iOS zulässt, außerdem hat die zuständige Behörde CMA kein Verständnis für Apples rigide Auflagen bei Cloud-Gaming-Anbietern. Nun meldet sich auch das deutsche Bundeskartellamt zu Wort: Das mit iOS, iPadOS sowie tvOS 14.5 eingeführte „App Tracking Transparency“-Framework sei eine wettbewerbsrechtlich zweifelhafte Angelegenheit.Zwar begrüße das Bundeskartellamt „datenschonende Geschäftsmodelle“, allerdings stehe das Cupertino im Verdacht, die Regeln des Feature lediglich Drittanbietern aufzuerlegen. Nutzers sei es zwar gestattet, die Verwendung ihrer Daten für personalisierte Werbung gegenüber Apple zu begrenzen, die Anti-Tracking-Regelungen gälten indes nicht für die hauseigenen Apps des Unternehmens. Die Behörde entschied sich daher dazu, ein Verfahren gegen Apple einzuleiten.Wer an der DramaserieGefallen findet, erhält endlich Nachschub: Mittlerweile steht die erste Episode der dritten Staffel auf Apple TV+ zur Verfügung (siehe hier ). Die Serie handelt von dem NASA-Astronauten Edward Baldwin, welcher mit seinen Kollegen das All erforschen möchten – nachdem es der Sowjetunion zuerst gelang, einen Menschen zum Mond zu schicken.Wer die erste Staffel sehen möchte, erhält nun die Gelegenheit dazu – und zwar auch dann, wenn kein Abonnement bei Apple TV+ abschließt. Über die Apple-TV-App auf verschiedenen Plattformen sowie der Internetseite des Video-on-Demand-Dienstes gibt es Zugriff auf das niedrigschwellige Angebot, welches am 21. Juni enden soll. Wer Interesse für andere Inhalte zeigt, findet oftmals kostenlose Testphasen für den Service: So erhalten beispielsweise Besitzer einer PlayStation bis zu sechs Monate lang Zugang zum gesamten Katalog, ohne Gebühren entrichten zu müssen.