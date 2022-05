Kurz: Apple baut Europazentrale in Cork deutlich aus +++ iPhone-Wallpaper für die WWDC 2022

Neues Bürogebäude im irischen Cork

WWDC-Einladungsgrafik als Wallpaper

Quelle: Wallpaper von @AR72014 via Google Drive

Das im Süden Irlands gelegene Cork ist die zweitgrößte Stadt des Landes, mehrere IT-Unternehmen haben dort ihren Sitz – darunter auch Apple. Die Niederlassung existiert bereits seit 1980, damals diente der Standort der Produktion von Macs für Europa. Wie der öffentlich-rechtliche Sender RTÉ nun berichtet, wird der US-Konzern seine Europazentrale in Cork deutlich ausbauen: Bis Mitte 2025 soll eine neue vierstöckige Einrichtung entstehen, welche Platz für bis zu 1.300 Mitarbeiter biete. Wie viele Angestellte der Konzern tatsächlich neu einstellt, ist noch unklar. Das neue Bürogebäude werde zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben, hierfür kommen Solarpanels auf den Dächern und den Fußwegen zum Einsatz. Außerdem möchte Apple für ausreichend Fahrradparkplätze und E-Ladestationen sorgen.Apple eröffnete zudem vor etwa einem Monat ein neues Test- und Entwicklungszentrum in der Nähe von Cork, um Ingenieuren und Technikern moderne Anlagen zur Verfügung stellen zu können, um an der Haltbarkeit und der Leistung von Macs, iPhones sowie iPads zu feilen (siehe hier ).Apples diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten: Am 6. Juni findet eine Keynote um 19 Uhr statt. Diese wird mit ziemlicher Sicherheit einen Ausblick auf iOS 16 und macOS 13 geben, denkbar ist auch die Präsentation ausgewählter Hardware. Wer bereits in Vorfreude schwelgt, findet vielleicht an den neuen Bildschirmhintergründen des Twitter-Nutzers @AR72014 Gefallen. Diese zeigen die fünf Memojis der Einladungsgrafik vor einem dunklen Hintergrund – wahlweise mit oder ohne WWDC-Logo.Es kommen nicht nur Besitzer eines aktuellen Geräts auf ihre Kosten: Der Nutzer stellt jeweils zwei Varianten zum Download bereit, eine richtet sich an Inhaber eines iPhone X oder neuer, die andere an ältere Modelle. Sämtliche Varianten können über Google Drive heruntergeladen werden.