Kritik an Mac App Store: Softwareanbieter entfernt Audio Editor "Fission" aus dem Store

Mac App Store als erfolgloses Experiment

Mac App Store: Probleme und fehlende Weiterentwicklung

Fission erhält Monterey-Support

Softwareanbieter Rogue Amoeba entfernt den hauseigenen Audio Editor "Fission" aus dem Mac App Store – und nennt die Gründe für den Schritt. Die Mac-Variante von Apples App Store leide demnach unter zu vielen Einschränkungen und fehlender Weiterentwicklung, was sich negativ auf die angebotenen Programme auswirke. Schon in der Vergangenheit zog der Anbieter Anwendungen aus dem Mac App Store zurück, nachdem sie dort eine zeitlang vertreten waren.Die neue Version 2.7.1 von Fission ist nur noch über die Herstellerseite verfügbar. Rogue Amoeba kündigte das Ende der Software im Mac App Store per Blogpost an. Darin geht das Unternehmen auch auf die Umstände ein, die zu dem Entschluss führten.Rogue Amoeba habe in den letzten 20 Jahren gute Erfahrungen mit dem Direktvertrieb über den eigenen Online-Store gesammelt. Seit der Einführung des Mac App Store im Jahr 2011 bot die Softwareschmiede einige Anwendungen für einen gewissen Zeitraum dort ebenfalls an. Rogue Amoeba spricht in dem Zusammenhang von "Experimenten", die schlussendlich nicht von Erfolg gekrönt waren.Der Softwareanbieter beschwert sich über mangelnde Veränderungen zum Besseren im Mac App Store der letzten 10 Jahre. Zudem werde Apples Softwarevertrieb von Problemen heimgesucht. Welche konkreten Schwierigkeiten der App-Anbieter damit im Einzelnen meint, geht aus dem Blogpost nicht hervor. Trotz diesbezüglichem Feedback von schier anzählen Entwicklern und Nutzern gehe Apple die bemängelten Punkte nur in unzureichendem Maße an, so das Unternehmen.Hinzu kommen die restriktiven App-Store-Richtlinien, wegen denen die meisten Programme von Rogue Amoeba laut dem Anbieter ohnehin nicht im App Store zugelassen werden. Mit dem Rückzug von Fission ist kein Programm von Rogue Amoeba mehr im Mac App Store erhältlich. Schon in der Vergangenheit sparte das Unternehmen nicht mit Kritik an Apple – etwa als es um Apples Mac-Portfolio im Jahr 2018 ging Abgesehen vom Abschied aus dem Mac App Store bringt die neue Fission-Version eine willkommene Neuerung für Beta-Tester von MacOS Monterey mit sich: Die Software bietet fortan vollständigen Support für Apples kommende macOS-Version. Der Audio Editor kostet 35 US-Dollar. Über die Website steht außerdem eine kostenlose Trial-Variante zur Verfügung.