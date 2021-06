NetNewsWire 6 mit iCloud-Anbindung

…und Twitter- sowie Reddit-Integration

Kostenfrei für macOS und iOS

MTN ebenfalls mit RSS-Feeds

Lange Zeit waren RSS-Feeds das Mittel der Wahl, sich komfortabel über Neuerungen auf Webseiten zu informieren. Durch Social Media und Newsaggregatoren gerieten RSS-Feeds aber immer mehr in Vergessenheit – trotzdem bieten viele Webseiten weiterhin RSS-Feeds an, in denen die neusten Meldungen zum Abruf bereitgestellt werden. Sogar Safari bot in frühen Versionen eine Integration von RSS-Feeds an – doch Apple strich das Feature in moderneren Versionen.Doch viele Anwender verwenden nach wie vor RSS-Feeds – und NetNewsWire ist eine in der Apple-Welt bekannte App zur komfortablen Verwaltung dieser News-Feeds. Soeben ist NetNewsWire in Version 6 für macOS, iOS und iPadOS erschienen – und zwar komplett kostenfrei. Die neue Version bringt unter anderem iCloud-Sync von abonnierten Feeds mit. Der Anwender kann entscheiden, ob Feeds nur lokal auf dem Mac, iPhone oder iPad gespeichert werden oder ob NetNewsWire diese mittels iCloud über alle Geräte hinweg synchronisieren soll.NetNewsWire 6 integriert auch Twitter- und Reddit-Feeds. Bei Reddit kann der Nutzer nach der Anmeldung einfach auswählen, welche neuen Posts aus welchen Subreddits herunterzuladen sind. Sehr zu loben ist, dass die Entwickler von NetNewsWire darauf geachtet haben, dass die App sich nahtlos ins Design von iOS und macOS einfügt und als native App daherkommt.NetNewsWire kann für macOS direkt auf der Entwicklerseite kostenlos heruntergeladen werden – im Mac App Store steht die App nicht zum Download bereit. Vorausgesetzt wird macOS 10.15 oder neuer. Die ebenfalls kostenlose iOS- und iPadOS-Variante steht im App Store zum Download bereit – hier wird iOS 13 oder iPadOS 13 vorausgesetzt. Bislang steht NetNewsWire nur in englischer Sprache zur Verfügung.Auch MacTechNews.de lässt sich direkt in NetNewsWire einbinden: Den RSS-Feed mit den neusten Meldungen finden Sie hier , die neusten Foren-Threads lassen sich über diesen RSS-Feed abonnieren.