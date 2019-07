Keine Geschenkoption im App Store mehr? Feature nicht verfügbar

Keine Option für das Verschenken von Apps



Geschenkoption fehlt im App Store (links), im iTunes Store verfügbar (rechts) Geschenkoption fehlt im App Store (links), im iTunes Store verfügbar (rechts)

Immer mehr Forenberichte zu dem Problem

Mehr und mehr Nutzer berichten von einer merkwürdigen und bislang undokumentierten Änderung im App Store. Demnach ist es nicht mehr möglich, iOS-Anwendungen an andere Nutzer zu verschenken. Die dazugehörige Auswahloption wurde allem Anschein nach ersatzlos gestrichen. Im iTunes Store für Musik, Filme und Serien dagegen gibt es weiterhin die Möglichkeit, Medien zu verschenken.Zwei Stichprobentests bestätigen die Beobachtungen diverser Anwender. Weder auf einem iPad (6. Generation) noch einem iPhone SE (beide mit iOS 12.3.1) steht die Geschenkoption im App Store zur Verfügung. Normalerweise – und wie von Apple im entsprechenden Supportdokument beschrieben – gelangen Anwender über die Tastenfläche „Mehr > App teilen“ (blauer Kreis mit drei Punkten, rechts neben dem Kaufpreis) zum Menüpunkt „Geschenk“. Doch die besagte Option fehlt seit einiger Zeit. Das Geschenk-Feature war seit jeher nur für Software verfügbar, die etwas kostete.Die abhanden gekommene Geschenkoption des App Store ist bereits in einigen Foren zum Thema geworden. Auch im MacTechNews-Forum beschäftigt sich schon ein Thread damit. In Apples hauseigenem Supportforum hat ebenso ein Anwender nach dem fehlenden Feature gefragt. Ein „Apple Community Specialist“ hat darauf mit einer allgemein gehaltenen Linksammlung zu verschiedenen Supportseiten geantwortet – inklusive Möglichkeiten zur Fehlerbehebung. Doch nichts von den vorgeschlagenen Lösungen hilft.Ein anderer Nutzer berichtet von einem Support-Chat mit Apple, der ihm ebenfalls nicht weiterhelfen konnte – laut des Apple-Mitarbeiters haben bereits diverse weitere Anwender auf das Problem aufmerksam gemacht. Der Support habe jedoch keine Kenntnis darüber, dass Apple das Feature möglicherweise ad acta legte. Entsprechend bleibt unklar, ob es sich um einen vorübergehenden Fehler des App Store handelt oder die Geschenkfunktion dauerhaft aus dem App Store verschwindet. Im Mac App Store gibt es die Geschenk-Funktion übrigens schon seit Jahren nicht mehr.