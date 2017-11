Kamera des iPhone X: Fotos top, bei Videos Luft nach oben

Klassenbester im Fotobereich

Bei Videos noch Luft nach oben

Das kürzlich erschienene iPhone X gehört aktuell zu den meistgetesteten Technikprodukten überhaupt. Auch MacTechNews hat sich bereits eingehend mit Apples neuem iPhone-Flaggschiff beschäftigt Für viele Nutzer zählt die Qualität der Foto- und Videoaufnahmen seit jeher zu den wichtigsten Testkriterien, wenn es um die Wahl des Smartphones geht. Kameraspezialist DxOMark bescheinigt dem iPhone X eine herausragende Fotoleistung und kürt das iDevice zum Klassenprimus hinsichtlich der Bildqualität von Fotoaufnahmen. Die Videoaufnahmen der iPhone-Kamera sind dagegen nicht ganz so herausragend.Das iPhone X setzt sich mit einem Foto-Score von 101 Punkten an die Spitze des DxOMark-Rankings für Bildaufnahmen. Einen Punkt dahinter liegen das Samsung Galaxy Note 8 und Huawei Mate 10 Pro gemeinsam auf Platz 2.Apples neues Top-Modell zeigt in diversen Bereichen eine bessere Kameraleistung als das iPhone 8 Plus. Die größten Stärken auch gegenüber dem 8er-Modell sind das bessere Zoomverhalten der aus zwei Linsen bestehenden Rückkamera, die Belichtung, die Farbwiedergabe, die Detaildarstellung sowie das vergleichsweise geringe Rauschverhalten. Das iPhone X glänzt insbesondere bei HDR-Bildern und den natürlich wirkenden Bokeh-Effekten.Die Frontkamera profitiert laut DxOMark von den Technologien des Gesichtsscanners. So könne das iPhone X auch bei Selfies zum Beispiel eine Bokeh-Darstellung simulieren und allgemein eine im Vergleich zu anderen iPhone-Modellen höherwertige Tiefendarstellung bieten.Die Video-Performance des iPhone X ist zwar ebenfalls auf hohem Niveau, aber nicht ganz so optimal wie die Qualität der Fotoaufnahmen. Im Videosegment erzielt das Gerät einen Score von 89 und damit exakt so viele Punkte wie das iPhone 8 Plus. Die Tester heben die schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse hervor. Auch die natürliche Farbdarstellung, der Autofokus und die gute Bildstabilisation werden gelobt.Bei schlechten Lichtverhältnissen verliert die Darstellung allerdings etwas von ihrer Schärfe und es kommt zudem zu Rauschverhalten, was bei Smartphone-Kameras aber nichts Ungewöhnliches ist.Das Gesamtergebnis aus Foto- und Videoleistung beträgt 97 Punkte. Damit liegt das iPhone X gemeinsam mit dem Huawei Mate 10 Pro auf dem zweiten Platz des DxOMark-Rankings. Dahinter folgen das iPhone 8 Plus und das Samsung Galaxy Note 8 (jeweils 94 Zähler). Platz 1 geht an das Google Pixel 2.