Ist das iPhone X nicht intuitiv zu bedienen? Steve Wozniaks einziges Problem mit dem Highend-iPhone

Power-Knopf als Speerspitze der nicht-intuitiven Bedienung

Der Power-Knopf in der Übersicht

Einmaliges Drücken sperrt das iPhone X, bzw. aktiviert das Display eines gesperrten Geräts.

Zweimaliges Drücken ist zur Kaufbestätigung im App Store oder iTunes Store notwendig, weil Face ID dafür zu unspezifisch ist (man blickt dabei immer auf das Gerät).

Langes Drücken aktiviert Siri.

Gemeinsames Drücken mit einem Lautstärke-Knopf erzeugt einen Screenshot.

Langes gemeinsames Drücken mit einem Lautstärke-Knopf blendet den Slider zum Ausschalten des Geräts ein.

Mit »Aber«-Sätzen ist es so eine Sache: Nur was danach kommt, bleibt im Gedächtnis, das andere wird weitgehend ignoriert. Das muss auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak klar gewesen sein, als er auf dem Nordic Business Forum in Stockholm von seinem iPhone X sprach. Es möge es und er »schwebe in einem Zustand der Fröhlichkeit«, sagte er - dann folgte das »Aber«. Das Bedienkonzept ohne Home-Taste sei nicht intuitiv, ein Problem der meisten modernen Elektronikgeräte. Das iPhone X sei da keine Ausnahme.Konkret geht er auf das Verhalten des Power-Knopfes an der Gehäuseseite ein. Dieser tue jeweils unterschiedliche Dinge, je nach dem ob man ihn einmal, zweimal oder dreimal drückt. Er möge es dagegen lieber, wenn die Bedienung einfach und nachvollziehbar wäre. Frühere Apple-Produkte wie etwa der Lisa-Computer hätten intuitive Bedienung noch als Kernprinzip beinhaltet; beim iPhone X sei das eindeutig nicht mehr der Fall. Über den Power-Knopf konnte er sich geradezu in Rage reden, denn er funktioniere jeweils anders, wenn das Gerät im Sleep-Modus ist oder benutzt wird, wenn es aus- oder angeschaltet ist, wenn man ihn drückt oder gedrückt hält, wenn man ihn ein- oder mehrmals drückt, wenn man ihn allein oder mit anderen Knöpfen kombiniert drückt… »Ugh«, ist sein Schlusskommentar zu dem Thema.Noch einmal sei betont, dass er angab, im Grunde sehr zufrieden mit dem Gerät zu sein. Doch seine ausführliche Kritik an der Intuitivität wird wohl eher hängen bleiben als seine grundsätzliche Zuneigung. Schon beim Start des iPhone X gab er öffentlich bekannt, sich erstmals ein Modell nicht sofort zulegen zu wollen (MTN berichtete: ). Als Reaktion schickte Tim Cook ihm persönlich ein Exemplar.Zur Übersicht folgt hier ein Katalog der Funktionen, die der Power-Knopf beim iPhone X mitbringt.Weiterführende Links: