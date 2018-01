IconConnected Power Sleeve für MacBook Pro: Schutzhülle und Akku-Pack in einem

Kombination aus Hülle und Ladestation

Incase hat eine Hülle für das MacBook Pro angekündigt, die gleichzeitig auch als Ladestation fungiert. Das IconConnected Power Sleeve versorgt den mobilen Apple-Rechner über den eingebauten Akku, dessen Kapazität 14.000 mAh beträgt, mit Energie.Nutzer verbinden das MacBook Pro über den USB-C-Anschluss mit dem IconConnected Power Sleeve. Der Rechner soll laut Hersteller nur mit Strom betankt werden, wenn er sich nicht in der Hülle befindet. Stattdessen sollen Anwender das Gerät von außen per USB-C-Kabel mit dem Sleeve verbinden. Es ist also nicht ratsam, das MacBook Pro innerhalb des Power Sleeve zum Beispiel im Rucksack zu transportieren und gleichzeitig einen Ladevorgang durchzuführen.Zusätzlich zum Port für USB-C bietet die Akku-Hülle auch eine herkömmliche USB-A-Steckverbindung, über die sich iPhones, iPads oder andere Geräte mit entsprechendem Port anschließen und mit Strom füllen lassen.Das Sleeve bietet eine ausreichende Kapazität, um das MacBook Pro etwas mehr als zweimal komplett aufladen zu können. Geräte mit weniger Akku-Bedarf profitieren von noch mehr möglichen Ladevorgängen. Das IconConnected Power Sleeve wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 für das 13- und 15-Zoll-Modell des MacBook Pro auf den Markt kommen. Der anvisierte Preis beträgt 199,95 US-Dollar.