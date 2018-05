HomePod-Update unterstützt schon Deutsch und Französisch

Am 9. Februar erschien der HomePod - vorerst aber nur in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien. Da es sich allesamt um englischsprachige Länder handelte, war wohl die Anpassung von Siri für weiteren Sprachen noch nicht weit genug vorangeschritten. Gestern kündigte Apple an, dass der HomePod am 18. Juni auch in Deutschland, Frankreich und Kanada erscheint.Zeitgleich mit der Ankündigung des Verkaufsstarts in weiteren Ländern veröffentlichte Apple auch eine neue HomePod-Software, genannt audioOS 11.4, welche die Kopplung von mehreren HomePods als Stereo-Lautsprecher über AirPlay 2 erlaubt. Version 11.4 bringt bereits die Unterstützung für Deutsch und Französisch mit, so dass Kunden, die sich einen HomePod aus dem Ausland organisiert haben, schon jetzt die Siri-Sprache über die Home-App umstellen können.Um den HomePod zu aktualisieren, benötigt man ein iPhone oder iPad mit iOS 11.4. Normalerweise sollte sich der HomePod automatisch aktualisieren, sobald das iOS-Gerät auf den neusten Stand gebracht wurde. Falls dies nicht funktioniert , lässt sich die aktuelle HomePod-Software über die Home-App vom iOS-Gerät aus installieren.