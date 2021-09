Covid: Apple fragt Mitarbeiter nach Impf-Status

"Team-Mitglieder vor gesundheitlichen Schäden bewahren"

Apples Pläne für die Büro-Rückkehr

Bislang keine Impf-Pflicht bei Apple

Apple befragt Mitarbeiter aktuell bezüglich ihrer Covid-Impfung. Sie sollen Informationen über ihren Impf-Status bereitstellen – auf freiwilliger Basis. Das Unternehmen bittet darum, entsprechende Meldungen bis spätestens 17. September an Apple zu schicken. Die Frage nach dem Impf-Status richtet sich an alle Angestellten in den USA – unabhängig davon, ob sie nach wie vor vom Home Office aus arbeiten oder wieder im Büro vor Ort tätig sind.Apple bat Mitarbeiter in Kalifornien, Washington und New Jersey schon zuvor um ähnliche Informationen, um den dortigen Behördenvorschriften gerecht zu werden. Als Grund für die jetzige Ausweitung auf die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika nennt Apple die Absicht, "Team-Mitglieder sowie deren Freunde, Familie und Gemeinde vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren", so Bloomberg . Zudem geht es Apple darum, ein Arbeitsumfeld mit möglichst geringen Gesundheitsrisiken zu schaffen.Apple erwähnt außerdem, in welchem Umfang die Impf-Informationen der Angestellten verwendet werden. Die erhobenen Gesundheitsdaten könnten zukünftig auch mit den jeweiligen Vorgesetzten geteilt werden. Der Impf-Status jedes Mitarbeiters sei in Kombination mit dem jeweiligen Arbeitsplatz und dessen Standort wichtig, um gesundheitliche Risiken abwägen zu können.Bei Apples Frage zum Impf-Status dürfte es auch um die Pläne des Unternehmens gehen, Mitarbeiter ab 2022 sukzessive wieder vom Home Office an ihren eigentlichen Arbeitsort zurückkehren zu lassen. Im Zuge dessen ist es wichtig zu wissen, wie viele Angestellte gegen Covid geimpft sind. Ursprünglich sah Apple zwar bereits für September eine teilweise Rückkehr zum Arbeitsplatz vor Ort vor, doch die jüngsten Corona-Entwicklungen verhindern dies.Einige andere Tech-Riesen sind hinsichtlich Covid-Impfungen strenger als Apple. Google und Facebook beispielsweise verlangen von allen in den USA an ihre Arbeitsplätze zurückkehrenden Mitarbeitern einen Impf-Nachweis. Apple dagegen sieht bislang keine entsprechende Pflicht zum Impfen vor – empfiehlt Mitarbeitern aber trotzdem eindringlich, sich impfen zu lassen.