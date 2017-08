High Sierra, iOS 11, tvOS 11 - Apple gibt die nächsten Betas frei

iOS 10

macOS Sierra

iOS 9

OS X El Capitan

iOS 8

OS X Yosemite

iOS 7

OS X Mavericks

Seitenlange Listen an Fehlerbehebungen

Kurzzusammenfassung: Was die nächsten Updates bieten

Je näher die Veröffentlichung eines Systemupdates rückt, desto kürzer wird die Zeit zwischen zwei Betaversionen. Im Fall der nächsten "Major Releases" von macOS, iOS und tvOS hat Apple inzwischen auf einen Wochentakt umgestellt. Innerhalb von drei Wochen gibt es heute damit bereits die dritte neue Betaversion - von bislang sieben veröffentlichten Entwicklerbuilds. Man kann davon ausgehen, dass iOS 11 in spätestens einem Monat frei verfügbar bist, bei macOS High Sierra könnte es hingegen Ende September oder Oktober werden. Die großen macOS-Updates kamen in den letzten Jahren nämlich stets etwas später als die iOS-Aktualisierungen. Ein kurzer Rückblick auf Apples Zeitplan seit iOS 7 und OS X Mavericks:: 13.9.2016: 20.9.2016: 16.9.2015: 30.9.2015: 17.9.2014: 16.10.2014: 18.9.2013: 22.10.2013Erwartungsgemäß bringen die neuen Entwicklerversionen keine maßgeblichen Änderungen mehr mit sich. So kurz vor der offiziellen Freigabe konzentriert sich Apple stattdessen darauf, bekannte Fehler zu beseitigen und nur noch Detailanpassungen vorzunehmen. Im Falle von iOS tauschte Apple in den vorangegangenen Betaversionen einige Icons aus, bis auf die neue Notruffunktion konzentrierte sich Apple in den letzten Wochen vorrangig auf unzählige Fehlerbehebungen. iOS 11 Beta 7 trägt Buildnummer 15A5362a, macOS High Sierra Beta 7 liegt bei Buildnummer 17A352a. Ebenfalls aktualisiert wurde Xcode 9 (Auf Beta 6), watchOS 4 liegt hingegen noch in der Beta von letzter Woche vor.macOS 10.13 High Sierra steht unter der Überschrift "Stabilität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit" und bringt für den Nutzer kaum sichtbare Änderungen mit. Beim Unterbau tut sich einiges, Apple steigt nämlich auch beim Mac auf das neue Dateisystem APFS um. iOS 11 bringt wesentliche Verbesserungen für iPad-Nutzer sowie bei der Nutzung von Siri sowie des Kontrollzentrums mit. tvOS 11 beschränkt sich auch auf wenige Neuerung, lediglich die Kooperation mit Amazon ist erwähnenswert. watchOS 4 lernt Nutzergewohnheiten und macht aus dem bislang statischen Ziffernblatt ein auf Nutzergewohnheiten ausgelegten System. Eine ausführlichere Zusammenfassung der Neuerungen, die Apple im Herbst 2017 auf den Markt bringen wird, finden Sie in diesem Artikel . Behandelt werden darin nicht nur die nächsten Systemupdates, sondern auch bevorstehende Hardware-Einführungen.