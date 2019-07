Google beendet Nest-Support für Apple Watch: geringes Nutzerinteresse der Grund

Zu wenig Nest-Nutzer haben Watch-Funktion verwendet

Nicht das erste prominente App-Aus für die Apple Watch

Wer Nest-Geräte wie zum Beispiel Thermostate besitzt und diese über die dazugehörige App der Apple Watch steuert, muss sich fortan eine Alternative suchen: Nest-Eigentümer Google hat sich dazu entschlossen, die Unterstützung von Apples Smartwatch aufzugeben. Zudem endet der Nest-Support für intelligente Armbanduhren mit Googles Betriebsystem Wear OS.Das aktuelle Update der Nest-App für iOS (Link: ) entfernt die watchOS-Komponente. Entsprechend hat der Anbieter alle Hinweise auf die Nutzungsfunktion für die Apple Watch aussortiert. Im App Store sind außer der iPhone-Version nur noch die Varianten für iPad und Apple TV aufgeführt. Wenn Anwender die Nest-App auf Uhren mit Googles Wearable-Betriebssystem nutzen möchten, erhalten sie den Hinweis „Nest is no longer supported for Wear OS“.Für die Abkehr von Smartwatches gibt es Google zufolge einen einfachen Grund: mangelndes Nutzerinteresse. Das Unternehmen habe Nutzungsstatistiken von Nest-Anwendern ausgewertet, die ihre Geräte via Smartwatch bedienen. Die Erkenntnis der Untersuchung sei gewesen, dass nur wenige Anwender die Funktion benötigen beziehungsweise überhaupt verwenden. Das Nest-Team konzentriere sich in Zukunft daher darauf, die mobilen Apps und die Integration von Sprachsteuerung zu optimieren. Zumindest Mitteilungen der Nest-Anwendung für iOS und Wear OS erscheinen aber nach wie vor auf verbundenen Smartwatches, so Google Google reiht sich mit dem Nest-Aus für die Apple Watch ein in die Liste großer Software- und Diensteanbieter, die watchOS-Apps oder Watch-Erweiterungen auf den Markt brachten und später wieder abschafften. Außer der Nest-Anwendung erging es auf ähnliche Weise bereits Apps von Amazon, eBay und Instagram. Maßnahmen wie die direkte Integration des App Store in watchOS 6 sollen das Angebot watchOS-eigener Anwendungen fördern und für Entwickler wieder attraktiver machen.