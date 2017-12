Google Trends 2017: Was Nutzer besonders häufig suchten und welche Themen das Jahr prägten

Suchanfragen

Deutschland Österreich Schweiz Weltweit 1 WM Auslosung Nationalratswahl iPhone 8 Hurricane Irma 2 Bundestagswahl iPhone 8 Wimbledon iPhone 8 3 Wahlomat Donauinselfest iPhone X iPhone X 4 iPhone 8 iPhone X Mall of Switzerland Matt Lauer 5 Dschungelcamp Dschungelcamp Donald Trump Meghan Markle 6 Confed Cup Chester Bennington Fidget Spinner 13 Reasons Why 7 Chester Bennington Falco Ueli Steck Tom Petty 8 iPhone X Sebastian Kurz Eurovision Fidget Spinner 9 Trump Stiwoll Ski WM Chester Bennington 10 Handball WM Ski WM Irma India National

Deutschland Österreich Schweiz Weltweit 1 Bundestagswahl Nationalratswahl Mall of Switzerland Hurricane Irma 2 Bitcoin Fidget Spinner Fidget Spinner Bitcoin 3 G20 Hurrikan Irma Bitcoin Las Vegas Shooting 4 Katalonien Bitcoin Kurs Kevin Spacey North Korea 5 Nordkorea Katalonien Brigitte Macron Solar Eclipse 6 Marcel Heße Nordkorea Black Friday Hurricane Harvey 7 Elbphilharmonie Manchester Attentat Harvey Weinstein Manchester 8 Ehe für alle Las Vegas Attentat Kader Loth Hurricane Jose 9 Wahl NRW Wahl Deutschland Switzerland Second Hurricane Maria 10 Wahl Frankreich G20 Gipfel McGregor vs Mayweather April the Giraffe

Als weltweit dominierende Suchmaschine des Internets erhält Google einen besonderen Einblick in die Interessen der Menschen. In Deutschland wurden die Suchbegriffe in diesem Jahr vor allem von politischen und sportlichen Themen dominiert. Mit den alpinen Nachbarn befindet sich Deutschland damit auf einer Wellenlänge, wobei sich die konkreten Themen in Österreich und der Schweiz dann doch regionalbedingt unterschieden. Weltweit waren vor allem Persönlichkeiten sowie Naturphänomene im Fokus der Google-Nutzer.Bei den Suchbegriffen kann sich Apple zufrieden zeigen. Überall zählten iPhone 8 und iPhone X zu den beliebtesten Suchbegriffen, was Apples Erfolg auf diesem Gebiet untermauert. Das Interesse am kontroversen US-Präsidenten differiert hingegen stark. Chester Bennington, verstorbener Sänger von Linkin Park, bewegte weltweit deutlich mehr Menschen.In den von Google erfassten Medien dominierten vor allem Attentate, Politik und Naturkatastrophen die Schlagzeilen. Eine Ausnahme hiervon war der spektakuläre Spekulationskurs der Kryptowährung Bitcoin, was ebenfalls weltweit auf die Titelseiten kam.In der Suchmaschine werden auch immer wieder gerne vollständige Fragen formuliert. Diese geben ein durchaus interessanten Einblick in die Gedankenwelt der Google-Nutzer.Deutschland fragte sich...Österreich fragte sich...Die Schweiz fragte sich...Weiterführende Links: